Cualquier el futuro nos alcance

Si hay un contenido que me fascina es el de cómo en el pasado se predecía el futuro, lo que ahora es, por definición, nuestro presente. Es jugar con ventaja, porque confrontar las opiniones sobre el futuro cuando ya sabemos lo que ha pasado es como reírse de un chiste del que sabes cómo termina. Pero, a veces, las predicciones resultan ser increíblemente acertadas, aunque lo predicho difícilmente se ajuste a las fechas. Sucede con 1984, el relato de George Orwell inspirado en la terrible dictadura de Stalin, pero que él proyecta a un mundo futuro en el que la tecnología hace posible un control férreo de las conductas de los ciudadanos mediante la televigilancia. A ese poder se une lo que ahora llamamos el ‘control del relato’, un esfuerzo dirigido y consciente para que los ciudadanos accedan solo a la versión de la realidad que le interesa al poder mediante la dominación de los medios, su lenguaje y su contenido.

En Youtube puedes encontrar otros ejemplos fascinantes de estas retropredicciones en las que alguien se atreve a vaticinar lo que deparará el futuro. Está el mensaje a los ciudadanos del futuro (nosotros sin ir más lejos) del fascinante pensador y escritor de ciencia ficción Isaac Asimov, autor de la Trilogía de la Fundación y una serie de relatos de los que los protagonistas son robots y, de alguna forma, la Inteligencia Artificial que los anima. Otra fuente de predicciones es el canal BBC Archives, con un documental fascinante que habla de la combinación de internet y los primeros teléfonos móviles que en el año 2000, cuando se grabó la pieza, estaban en su primera fase de popularización. Sorprende por la ingenuidad de los profetas cuando dudan de que la cosa llegara más allá de la facilidad para enviar y recibir correos y mensajes.

La gran pregunta a continuacion es: si hemos avanzado tanto en los últimos veinticinco años, ¿qué nos depararán los próximos veinticinco? Por mi parte, no dudo de que el futuro será mucho mejor que el presente. Solo hay que mirar al pasado con rigor para deducir que no te gustaría haber formado parte de él.