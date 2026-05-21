Casi nunca sale en tu instagram. Nadie posa junto al lavabo. Nadie guarda la imagen de una toalla mal colgada ni de un espejo comido por el vaho. Casi todo lo íntimo ha pasado por ahí: la primera cara del día, el cuerpo antes de ponerse el disfraz con que sale a negociar con el mundo.

Está al fondo, húmedo, atravesado por una luz hospitalaria, como si hubiera sido pensado sólo para resolver necesidades prácticas y no para participar en la novela de una vida. Pero pocas habitaciones saben tanto. Ahí el cuerpo llega antes que el personaje. Uno entra dando tumbos, se lava la cara, sostiene o evita la mirada. El cansancio aparece antes que cualquier explicación: una sombra bajo los ojos, la marca de una mala noche, esa tristeza pequeña que durante el día consigue esconderse bajo el trabajo, la prisa o las conversaciones de ascensor. Después uno se recompone y sale.

Hay una intimidad extraña en ver la cara que alguien pone cuando todavía no ha terminado de volver a la vida. La convivencia tiene uno de sus ‘km. 0’ ahí. Cuando alguien aprende dónde dejas el cepillo de dientes, comparte el vapor o aparta apenas el cuerpo para dejarte pasar. Y el baño se convierte en una gramática silenciosa del nosotros, una lengua hecha de gestos mínimos, frío en las baldosas y cuerpos que todavía no saben cómo no estorbarse.

El salón enseña cómo queremos que nos vean. El cuarto de baño conserva la versión menos editada de quienes somos. Bajo esa luz ingrata se cae la ficción de control. Hay mañanas en que uno no se lava la cara para despertarse, sino para comprobar que puede sostener el día. Y entonces la otra persona pregunta algo mínimo, limpia el vaho del espejo o busca una crema. No sucede nada. Por eso importa.

Convivir consiste menos en compartir planes que en aprender el idioma del cansancio ajeno. Reconocer el silencio raro del otro, la brusquedad con que cierra un cajón, el tiempo que tarda en ducharse cuando algo va mal.

Las tareas de una casa parecen pequeñas hasta que recaen siempre sobre la misma espalda. Entonces dejan de ser tareas y se convierten en una cárcel blanda con olor a suavizante. Cuidar no es mantener un orden perfecto. Cuidar es impedir que el desorden elija siempre a la misma víctima. Una casa no es refugio si sólo descansa una parte. No hay ternura limpia cuando la calma de uno se levanta sobre la vigilancia invisible de otra persona: recoger, anticipar, recordar, limpiar, prever, eso siempre.

Todas las casas desarrollan una meteorología propia y, a veces, necesitan alguna glaciación para ordenar ciertas cosas. Acumulan, sin decirlo, lo que se nos cae de las manos y de los ojos. Por eso una vida compartida no consiste sólo en aceptar las grietas del otro, sino en preguntarse quién limpia alrededor, quién detecta el derrumbe y quién sostiene el peso de la vida común sin renunciar poco a poco a sí mismo.

Nadie entra intacto en la vida de nadie. Llegamos con abolladuras, ‘cables pelaos’, alguna junta mal sellada. Intentamos construir refugio con aquello que el tiempo no rompió. Pero un refugio no puede levantarse sobre una renuncia muda. Tiene que ser un lugar donde nadie tenga que hacerse pequeño para que el otro se sienta grande.

El espejo vuelve a empañarse. Alguien pasa la mano sobre el cristal y abre un hueco para entenderlo: uno empieza a querer bien cuando deja de necesitar todo el espejo para reconocerse y acepta, sin desaparecer, que hay alguien al lado cuya vida ya forma parte de su manera de mirarse e importa más que tu reflejo.