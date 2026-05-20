Opinión | El Canal del Funcionario
Cartagena: ¡Es la democracia amigos!
Lo mejor de la moción de censura que un grupo de concejales, y que lo único que les une es cargarse a Noelia Arroyo, con el objetivo de intentar abrir cajones, puertas, ventanas y levantar alfombras, para poner en tela de juicio la gestión del actual equipo de gobierno, es que dentro de un año, la sociedad cartagenera podrá decidir si la más que legítima moción de censura, ha supuesto una parálisis, o una bocanada de transparencia y buena gestión.
Lo peor de la moción de censura, es sin duda la falta de un proyecto común de los firmantes de la moción, con ideologías contrapuestas y programas divergentes, y por lo tanto, el camino que debería llevar a mayo del 27, puede hacerse demasiado tortuoso.
Si Noelia Arroyo es no solo inteligente, sino lista, tiene en la estrategia llevada a cabo por el malogrado Pepe Ballesta, optando por no hablar en los plenos, una oportunidad única, pero si decide embarrar los plenos de la mano de los que queda de VOX, le estará dando la razón a los firmantes de la moción.
Intentar despreciar o ridiculizar una moción de censura, es hacerle un flaco favor a la propia democracia.
Es posible que si sale adelante el cambio de gobierno en Cartagena, la nueva Junta de Gobierno se parezca al Camarote de los Hermanos Marx, pero como diría el ex líder popular y antaño idolatrado Rodrigo Rato: “Es el mercado amigos”
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