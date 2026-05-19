Leonor, la princesa invisible

Sabemos que la Princesa de Asturias evoluciona favorablemente en su aprendizaje aeronáutico en la Academia General del Aire y del Espacio y va más allá, realizando un vuelo en un avión de combate a reacción F-5 acompañada por un instructor en la Base Aérea de Talavera la Real en Badajoz.

Pero poco más se conoce, y precisamente es a través del Rey Felipe VI cómo nos hemos enterado durante su conversación con el Rey Felipe de Bélgica que Leonor había comenzado a volar en la cabina delantera en la primera semana de octubre. También sabemos que a la futura Reina le gusta dibujar, según le dijo el Rey hace unos días a, Anne Pérez, una de las niñas que participó en la audiencia '¿Qué es un Rey para ti?' Don Felipe, al observar los dibujos de esta alumna de quinto de primaria de Arnedo, le dijo "¿Sabes que a Leonor le gusta mucho dibujar?".

Pero en Santiago de la Ribera, en San Javier, en Murcia y en la Región en general, se echa de menos ver por sus calle a la futura Reina. Los hosteleros y comerciantes de La Ribera están atentos por si les visita y, los responsables de los lugares que ha frecuentado, lo niegan después. No se sabe si por advertencia de la seguridad de la Princesa o porque no ha pisado el lugar. La única salida confirmada por los que la vieron de cerca fue durante una comida en El Pilar de la Horadada.

Con sus compañeros solo la hemos visto en actos oficiales o deportivos. Con motivo del 12 de octubre presentó al Rey, durante la recepción en el Palacio Real, al número uno de su promoción el alférez Yoel Cordón, a la alférez Peral con quien se ha visto en otras fotografías publicadas, así como también con sus compañeros de promoción Jorge Juárez, Tomás Barrio, Sofía Cardillo o la murciana Claudia Brugarolas.

Se sabe que, con ellos y el resto de sus compañeros, tiene muy buena sintonía y hace unos días compartió una merienda dentro del recinto de la AGA.

Hace unos meses su tutora y preceptora militar que la ha acompañado desde que ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza, fue destinada por ascenso a otro destino, y le ha sustituido el teniente coronel del Ejército del Aire Fernando Ceca de las Heras que pertenece a la LV Promoción de la AGA.

No falta mucho para que Leonor de Borbón reciba las distinciones que le ha otorgado la Comunidad Autónoma, la Asamblea Regional y el Ayuntamiento de San Javier y, los vecinos tienen la esperanza de verla por lo menos al llegar y salir del Ayuntamiento porque, como asegura Patro García, una vecina de Santiago de la Ribera, Leonor es “la Princesa Invisible, todos dicen que está pero nadie la ve”.