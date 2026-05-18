Pedro Sánchez abandona a la Guardia Civil y la Policía Nacional

Hasta ahora, en las costas de la Región de Murcia debíamos hacer frente fundamentalmente al tráfico de seres humanos, a través de los desembarcos de los conocidos como ‘taxis-patera’ que se han producido por cientos en los últimos años. En la actualidad ha surgido un reto todavía más peligroso: las mafias de las drogas y la llegada de narcolanchas, a las que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado combaten en inferioridad de condiciones.

Según el último informe del departamento de Seguridad Nacional, la Región de Murcia ha pasado a ser una de las zonas elegidas por las organizaciones del narcotráfico para colocar sus alijos. La presión policial ejercida en las últimas décadas en el Golfo de Cádiz y la desembocadura del río Guadalquivir ha llevado a las mafias a desplazarse cada vez más hacia el oeste, costa de Huelva y Portugal, y hacia el este, donde se encuentran las costas de la Región.

De hecho, en lo que llevamos de año, cada mes ha sido interceptada una narcolancha en nuestras costas. Asimismo, según las propias cifras del Ministerio del Interior y los últimos datos publicados en diciembre de 2025, el tráfico de drogas crece un 4,9% en la Región de Murcia, mientras que, de manera muy significativa, el total de infracciones penales baja un 0,3%, siempre con respecto a 2024.

Ante ese incremento del narcotráfico en nuestras costas, puesto de manifiesto por el departamento de Seguridad Nacional del propio Ejecutivo central, desde el Partido Popular presentaremos una batería de iniciativas en la Asamblea Regional, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Registraremos mociones, proposiciones no de ley y preguntas de los diputados y senadores del PP para exigir al Gobierno de España que, de forma inmediata, adopte las medidas necesarias para reforzar los medios humanos y materiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

No vamos a permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez abandone a la Guardia Civil y la Policía Nacional en su lucha contra el narcotráfico en la Región de Murcia, como por desgracia ha hecho en Andalucía. Nos parece inconcebible que, tal y como señala ese mismo informe, las mafias que se dedican al narcotráfico cuenten con más y mejores medios que quienes tienen que luchar contra su actividad delictiva.

No vamos a permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez abandone a la Guardia Civil y la Policía Nacional

Al respecto, nos surge una vez más la siguiente pregunta: ¿qué está haciendo el delegado de Sánchez en la Región de Murcia? Más en concreto, ¿qué gestiones está realizando el señor Lucas ante el Ministerio del Interior para dotar de los recursos suficientes a quienes nos protegen de unas mafias que cuenta con medios y tecnología de altísimo nivel y armamento de guerra?

Garantizar la seguridad ciudadana y proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades en los territorios son funciones básicas encomendadas a los delegados del Gobierno. Pues bien, exigimos al señor Lucas que ejerza de una vez como tal y ponga fechas y partidas presupuestarias a la mejora de los recursos con los que nuestros agentes deben enfrentarse a estas mafias. Basta ya de eslóganes y propaganda: queremos certezas.

La Guardia Civil, la que fundamentalmente trabaja en el mar, y también esas unidades de la Benemérita y de la Policía Nacional que operan en tierra, deben contar con todos los medios antes de que suceda una desgracia de la que tengamos que lamentarnos. No queremos que en la Región se repita lo que por desgracia ha ocurrido en otros lugares de España, donde la inacción y desidia del Gobierno de Pedro Sánchez y del ministro Marlaska ha puesto en riesgo la vida de los que tienen que defendernos y protegernos.

Desde el Partido Popular batallaremos en todos los frentes para que se pongan los medios necesarios para proteger a los que nos protegen. Vams a dejarnos la piel para que quienes velan por nuestras vidas y nuestra seguridad puedan hacer su trabajo con las máximas garantías de eficacia.