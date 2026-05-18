Qué manera de palmar

Hablar atropellado, gesticulación descontrolada, las manos quemadas por ponerlas voluntariamente al fuego, rectificaciones abstractas sobre frases de estricta literalidad y una condena judicial a la Junta por su gestión sanitaria cuando ejerció de consejera para ahora enarbolar la bandera de la salud pública. ¿Hay quien dé más? Sí. La ministra que ha avalado la financiación singular para Cataluña creando más desigualdad entre Comunidades autónomas; la que tiene imputados a directivos de su máxima confianza en la SEPI; la que se ha hecho acompañar de un expresidente del Gobierno, Zapatero, que se dedica a labores de comisionista utilizando sus contactos en la Administración; la que ha sacado a pasear a Chaves y Griñán, responsables políticos del caso de los Eres; la que todavía se resguarda en un escaño del Congreso de los Diputados; la que muestra la lealtad al líder de su partido mediante sobreactuadas expresiones de fan de idolillos musicales... Nada podía salir mal.

¿Todo esto no implica ni afecta a Pedro Sánchez, que ha impuesto a dedo a esta candidata y que se ha empleado en la campaña poniendo el cuerpo en un montón de mítines en un momento de supuesto remonte por el desvío de la atención a la política internacional? Y estamos hablando de Andalucía, feudo histórico de la izquierda. Frente a la humillación de la enviada de Sánchez, número dos del Gobierno y del partido, la perla de Moncloa y Ferraz, queda el alivio de que el PP no ha revalidado la mayoría absoluta: mal de muchos, consuelo de pocos. Pero el PP dobla en porcentaje de votos al PSOE, y la fuerza que salva el honor de la izquierda es Adelante Andalucía, una señal de que la confluencia en ese ámbito no parece la clave de la supervivencia, sino que por el contrario es la atomización regionalista lo que constituye su principal atractivo, aunque lo que esto permite es una representación digna, si bien insuficiente.

Si hay algo claro es que, aun con la incapacidad del PP para redondear por sí mismo la representación de la derecha sociológica, el sanchismo es un artefacto caduco que se estrella en cada prueba a que se somete sin que su líder se dé por enterado.