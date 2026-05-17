Pagamos por trabajar

Llegamos a la gasolinera, utilizamos una manguera con productos altamente inflamables sin pestañear, llenamos el depósito, y por si faltaba algo, nos cobramos nosotros mismos.

Pero aquí no termina ni mucho menos nuestra aportación a que los ricos sean cada vez más ricos y nosotros más pobres, y lo que es peor, más gilipollas.

Cargamos muebles, te los vuelves a cobrar tú mismo, lo transportamos y los subimos a nuestras casas sudando la gota gorda, y todavía falta lo peor, de repente te conviertes en montador de muebles, y si te falta un tornillo o una pata está deteriorada, no vienen y te la reponen, sino que tienes que volver a desmontarlos, cargarlos, transportarlos y ponerte en cola para que te lo cambien.

Vamos con nuestro coche, van, mejor dicho, todavía no he caído tan bajo, se ponen en cola para comprar comida basura, la sirven en cuestión de minutos, ni tan siquiera somos capaces de preguntar de que está compuesto esa comida ultraprocesada, y los que se quedan a comer en el establecimiento, son tan buenas personas que recogen su bandeja, se ponen a buscar mesa, y cuando terminan, cosa que seguramente no hacen ni en su propia casa, lo recogen todo y hasta distribuyen la basura en sus respectivos contenedores.

Hasta las grandes superficies, alimentación incluida, nos hacen trabajar para ellos. Seleccionando la prenda o la oferta 3x2 de un producto que seguramente terminarás tirando a la basura, te acercas a una máquina y te cobras tú mismo, y encima si compras una bolsa de plástico, que hasta hace cuatro días era gratis, pagas diez o veinte veces su valor y te vas tan contento, pero como solo te han cobrado 20 céntimos por ella, ni tan siquiera te lo piensas, y si tu hijo te dice, mamá, no utilices plásticos, le dices: ‘eres más rácano que tu padre, que ya tiene mérito’.

En nombre todavía no sé muy bien qué, nos hemos convertido en parte de la mano de obra de las empresas, sin cobrar lo más mínimo, y encima nos han convencido de que por eso son más baratos los productos que nos ofrecen.

Hasta la luz, el gas, la basura o el agua, tenemos que domiciliarlo si queremos tener estos servicios. ¿De verdad no creen que somos, la sociedad, un poco idiotas convirtiéndonos, no solo en trabajadores sin remuneración, sino que encima pagamos por trabajar?

Pero tranquilos, ahora llega la Inteligencia Artificial y algunos se van a enterar, y lo que no sabemos es que la IA, como ya adelanté, no ha venido a facilitarte la vida, sino a jodértela y si puede ser, a echarte del trabajo, aunque siempre podrás seguir trabajando gratis para los demás, que otra cosa no, pero experiencia tenemos un rato.