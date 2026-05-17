Carcas, nutrientes y narcolanchas

Cine. He visto Cumbres Borrascosas, la última, la de Margot Robbins y Jacob Elordi. Qué mala es oiga. El muchacho este, el Elordi, que haciendo de monstruo de Frankenstein quedó bien, aquí está de pena. La novela siempre ha sido un folletín, pero esta versión es todavía peor. Sin embargo, he visto otra película, una finlandesa, El destino de Maya, que es buena, aunque quizás le sobren minutos de duración, 2 horas y 43 minutos es mucha película. Pero se deja ver muy bien y el tema es nuevo para los que vivimos por aquí. La película va de la Finlandia de finales del siglo XIX, de una familia que vive en una isla desierta. Pero hay mucho de eso del amor y de la superación de los seres humanos. Está bien.

Malos bichos. Ya sabemos qué les pasaba a los balnearios del Mar Menor. Unos moluscos que se llaman ‘gusanos de barco’ se han dedicado a perforar los pilotes de madera sumergidos en el agua. Dicen que al menos tres de los cinco que hay en la zona sur de la laguna –Los Urrutias, Estrella de Mar, - podrán ser abiertos al público en los meses de verano. En la proliferación de estos bichos parece ser que colabora la rambla de El Albujón y sus vertidos de nutrientes y agua dulce al Mar Menor.

La llegada. Ya lo he escrito aquí alguna vez, pero insisto en ello: visitar la desembocadura de la rambla de El Albujón es una experiencia que te hace comprender muchas cosas de las que le están pasando a nuestro Mar Menor. Ver ese río de agua sucia llegar y extender una mancha enorme entre marrón y gris en el mar te impresiona. ¿Qué arrastra esa corriente? ¿Hasta qué punto está contaminada? Y también impacta el atrezo de la desembocadura, con sus ramas secas, sus plásticos moviéndose al viento y el aspecto de desolación total del paisaje. Está entre Los Urrutias y Los Alcázares y tiene muy fácil acceso y aparcamiento cerca.

Que le den. Un hombre habla con otro en la ventana de un bar tomando café, el jueves: "He oído en la radio que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, quiere abandonar el cargo e irse a su casa y que Sánchez no se lo permite. Ya ves tú, con dejar de ir cada mañana a su despacho, ya lo tiene solucionado". "Eso, si no quiere, ¿por qué seguir?", dice el otro.

Drogas. Al no haber sido yo nunca aficionado a las drogas me produce asombro la enorme cantidad de negocio que mueve esto del hachís, la cocaína y demás productos. Cada día leemos que ha habido un apresamiento de toneladas de una sustancia que se vende por gramos; que se han descubierto centenares de plantaciones de marihuana aquí, en esta Región, a la vuelta de la esquina, que hay miles de delincuentes dedicados a este negocio. Se habla de que en la zona del Estrecho funcionan alrededor de 600 lanchas de narcotraficantes. ¿Cómo se puede luchar contra este inmenso negocio si no se dispone de lo suficiente para hacerlo?

Fe de erratas. Estaba yo tan impresionado y tan triste por la muerte de José Ballesta que en el artículo que escribí aquí sobre él se me perdió una tilde. Ustedes perdonen.

Mal rollo. Escuché las declaraciones de Florentino Pérez. Me parecieron calamitosas, y, sobre todo, antiguas, carcas, despreciables. Era como si estuvieras oyendo a un amo de algo hablando de su posesión y mirando por encima del hombro a todo el que no fuese de su categoría social, o macho de verdad, o no considerara a las mujeres. Será porque dicen que su empresa tiene 50.000 millones.

Flojeando. Me llamó mucho la atención que la primera noticia del telediario de La 1 el miércoles fuesen las declaraciones del presidente del Real Madrid, en una rueda de prensa, de las que se ocuparon a fondo. ¿Era esto lo más importante ocurrido en España ese día? Siempre he visto este telediario y Pepa Bueno me parece una buena periodista, pero cada día lo encuentro más insulso, con menos contenido de fondo y con lo importante tratado de una manera algo superficial.

El perro no. Una mujer va caminando por el paseo del Malecón, mira al suelo y ve una caca de perro, y, aunque va sola, exclama: "¡El bicho no tiene la culpa, pero la madre que parió al dueño!" y sigue andando.

Vivienda. En Málaga disponen ya de 10.000 plazas en apartamentos turísticos, pero siguen tirando edificios y convirtiéndolos en estudios o pisos especialmente dedicados al turismo. Por supuesto, la oferta de pisos de alquiler y de compra es menor y los precios han subido como la espuma. Estas líneas son aplicables a muchas ciudades españolas, con el problema de vivienda que provoca. En Ibiza, un funcionario ha dejado la oposición que había aprobado en el Ayuntamiento porque el sueldo no le permite pagar el alquiler de una vivienda en la isla. Alguien tendría que tomar medidas serias ante este desastre.