Lo que hace a una vida interesante

Hay vidas que, aunque vistas desde fuera podrían parecer modestas o sencillas, en las distancias cortas se revelan como una genialidad. Vidas con una densidad extraordinaria de experiencias, de aprendizajes, de sentido. Seductoras y atrayentes por lo que han vivido y por lo que dejarán o han dejado.

En una época en la que la cultura dominante mide el éxito en términos de riqueza, visibilidad o influencia, conviene recordar que existe otra manera de habitar el mundo. Una vida interesante suele estar atravesada por la curiosidad, por la capacidad de asombro, por la disposición a explorar lo desconocido y, sobre todo, por la coherencia con unos valores que no siempre son cómodos ni rentables. Muchas de estas vidas implican sacrificios: renuncias materiales, incertidumbre constante, caminos que no garantizan reconocimiento. Pero también entrañan algo que escasea: autenticidad.

De la autenticidad surgen las historias; y las buenas historias no son las que evitan los problemas, sino las que los atraviesan y les encuentran sentido. Las vidas auténticas no siempre son ordenadas ni fáciles de explicar.

Hace unas semanas por una de esas casualidades –o causalidades- de la vida tropecé con una de esas vidas. Fue en el Museo de la Música Étnica, un lugar que, como algunas otras joyas culturales en nuestro entorno, permanece relativamente desconocido y, en cierto modo, olvidado. Y, sin embargo, lo que alberga es extraordinario: no solo por la colección de instrumentos y tradiciones musicales, sino por la historia viva que lo sostiene.

Y esa historia tiene nombre: Carlos Blanco Fadol.

A sus 80 años, Blanco Fadol mantiene intacto el entusiasmo y la vitalidad. No es solo el fundador y director del museo; es, en sí mismo, un archivo humano de experiencias. Basta mirarlo a los ojos para percibir una mezcla difícil de describir: pasión indemne, memoria vibrante y una preocupación profunda por el futuro de aquello que ha construido durante toda una vida. En su relato hay ilusión, delirio contenido y pasión; pero también una sombra de incertidumbre: la de quien no sabe si su gran regalo se custodiará o se diluirá cuando él ya no esté.

Y ahí aparece una de las claves de lo que hace interesante una vida: el legado. Entendido éste como transmisión. ¿Qué hemos contribuido a preservar, a crear, a compartir?

La trayectoria de Blanco Fadol parece sacada de una novela de aventuras. Nacido en Uruguay, salió de su país siendo apenas un joven, con una guitarra y poco más de veinte pesos en el bolsillo. A partir de ahí, su vida se convirtió en un viaje constante: recorrió medio mundo investigando músicas tradicionales, recopilando instrumentos, documentando culturas. En ese camino vivió episodios tan extremos como su detención en Panamá, donde pasó más de cinco meses en una cárcel de máxima seguridad; sus acercamientos y convivencias con diferentes tribus indígenas; o cuando el tifus lo llevó a bordear los confines de la muerte.

Sin embargo, lejos de desviarlo, ese tipo de vivencias parecen haber reforzado su vocación. Porque otra característica de las vidas interesantes es esa: no se definen por la ausencia de dificultades, sino por la forma en que se integran en el relato personal.

Blanco Fadol ha sido nominado en dos ocasiones a los premios Príncipe de Asturias, ha publicado numerosos libros y ha dedicado décadas a preservar un patrimonio musical que, de otro modo, correría el riesgo de desaparecer. Pero, curiosamente, nada de eso parece ser lo que más pesa cuando habla. Lo que realmente importa es el viaje, el descubrimiento, el conocimiento acumulado y compartido.

Su museo en Barranda es, en ese sentido, una metáfora perfecta: un espacio lleno de historia, de sonidos y de culturas entrelazadas, que invita a seguir siendo cuidado, valorado y protegido de manera colectiva. Un lugar así refleja la importancia de atender y sostener aquello que forma parte de nuestro patrimonio común.

Al salir del museo, quedaba la sensación de haber asistido a algo más que una visita cultural. Había sido un encuentro con una forma distinta de entender la existencia. Una forma que se mide en huellas. Huellas que nos recuerdan que lo que hace a una vida interesante es la intensidad, la curiosidad y el compromiso con la que es vivida.