La realidad y sus tiempos

Por lógicas y evidentes razones no estaba escrito en mi destino que nos conociéramos, pero ay, ¿cuál es nuestro destino? ¿quién lo ha decidido de antemano?; es más, ¿acaso es programable lo que sólo es un cumplimiento, sin más? No, en el fondo ese conocido ‘Mektub’ de los árabes no es más que la curativa aceptación del sueño roto. Javi (que así se llama) no me estaba destinado como realidad, pero, el hecho de que me acompañase mi nieta, unido, claro está, a mi siempre insatisfecha curiosidad, hicieron que nuestros caminos se juntasen por unos minutos cumpliéndose, de esta manera, lo que ‘estaba escrito’.

Acababa de llegar a reunirse con sus amigas, unos minutos después de que éstas me hubiesen llamado la atención como tema fotográfico documental. Después, tras algunas otras tomas con los tres (tomas a las que muy amablemente accedieron sin conocernos de nada), llegó el momento de la conversación, de saber quiénes eran y qué hacían allí. Mientras mi nieta se centraba con Freddy y Lid, yo lo hacía con Javi.

No ha pasado ni un mes aún de aquel encuentro, pero todo lo que recuerdo de él ahora mismo es su nombre, sus veintidós años de edad, que reside en El Palmar y que algunas de sus pasiones son la lectura y escribir. De hecho, traía consigo una especie de bolso/bandolera de donde, en un momento determinado de nuestra conversación, sacó unos cuantos folios doblados por la mitad y otra vez por la mitad, a modo de cuarto de folio, en los que llevaba impresos algunos textos escritos por él. Evidentemente, si me los estaba mostrando era para que los leyese en aquel momento, cosa que hice un poco por encima debido a que la situación no era la más propicia para concentrarte, sobre todo porque aún andaba uno asumiendo esa nueva e inesperada realidad que lo desbordaba.

Al despedirnos, quedamos en volver a vernos, en que visitarían los tres mi estudio para que los retratase, en que tengo que pasarle a Javi los libros Nosotros y Angelines de Ginés Aniorte (del que hablamos), en que iríamos todos juntos a la presentación del nuevo libro de este poeta el próximo día 29 en Sangonera la Verde… pero si he querido recordar a Javi con esta ‘Mirada’ antes de volvernos a ver, ha sido a conciencia: Disfruto recreándome con este momento de espera, de impasse, cuando la realidad aún no ha avanzado demasiado como para romper sueño alguno, para poner encima de la mesa todo aquello que es más de Javi que mío, o viceversa. El Mektub sentenciará.