Entre el esternón y el ombligo

La aproximación infinita

Imagine que usted y su pareja deciden quedar en un remoto y exótico lugar del planeta al que ambos deben acudir por separado. La idea es romántica y original: cuando se reencuentren, se casarán. Pero el viaje se alarga, suceden todo tipo de contratiempos, y cuando finalmente se encuentran, rompen su relación para no volver a verse hasta 22 años después. Esta es la secuencia de Los amantes, la performance que protagonizaron Marina Abramovic y Ulay en 1988. Cada uno caminó desde un extremo de la Gran Muralla China y, tras 90 días y 2.500 kilómetros, se encontraron en el centro y dieron por finalizada su relación sentimental y artística —él había dejado embarazada a la traductora que le acompañó durante el trayecto—.

Este ‘acercarse para separarse’ es la idea de la obra L’approche infinie, una delicada y cautivadora pieza de danza que el coreógrafo francés Yoann Bourgeois presentó en el Festival de Arte en la Calle MUECA, que acogió la ciudad tinerfeña de Puerto de la Cruz este pasado fin de semana. Subimos para caer, nos alejamos para encontrarnos, tocamos el cielo cuando la tierra deja de sostenernos. La linealidad de la vida es solo una ilusión, nos mueve una coreografía invisible de aproximaciones y distancias, de comienzos y despedidas.

Sábado 9. Desplegar las alas

La libertad es una acción, un verbo. El pájaro que descubre la jaula abierta y, aun así, permanece dentro, hace uso de su libertad de elección, sí, pero renuncia a la posibilidad de conjugar todos los verbos que le esperan más allá de los barrotes. La potencia humana solo se alcanza mediante la acción. La libertad es un modo de habitar las posibilidades del ser, un ejercicio en constante desarrollo.

Domingo 10. ¿Cuál es el suyo?

Escucho en la tele que, para elegir nuestro nombre artístico, debemos tomar el apelativo de nuestra primera mascota y añadirle nuestro segundo apellido.

—A mí me sale Güini Lorca —le digo a mi compañero.

—No sé yo… Suena un poco a Willy Toledo —me contesta —. Yo soy Lobo Alcaraz, una mezcla del Rey Lobo y Carlos Alcaraz.

—¡Anda ya! Si es que hasta para el nombre artístico tienes suerte.

Lunes 11. Tercer Chakra (I)

Acudo a clase de yoga con mi esterilla del Decathlon y los ánimos por los suelos. No estoy en mi ‘prime’, para qué nos vamos a engañar. Hoy nos iniciamos en el tercer chakra, que es conocido con el nombre de Manipura, que en sánscrito significa ‘la ciudad de las joyas’ (seguro que usted, querido lector, ya lo sabía, pero yo me acabo de enterar).

Hay siete chakras y cada uno hace referencia a un centro energético distinto. El tercero se ubica en el plexo solar (justo debajo del esternón y encima del ombligo) y es el centro de la fuerza personal, la autoestima y la voluntad. El color que le corresponde es el amarillo, que simboliza el brillo que irradiamos cuando estamos seguros de nosotros mismos.

Martes 12. Tercer Chakra (II)

En la primera parte de la clase, realizamos asanas (posturas) que activan el plexo solar (torsiones en la parte abdominal) y, al final, la profesora nos guía en la meditación. Debemos imaginar un fuego amarillo en esa zona del cuerpo y repetir interiormente: «Soy fuerte. Estoy protegida. Ram». Salgo de la clase relajada y más feliz. Memorizo el mantra para emplearlo en mi día a día. Hasta ahora, solo tenía una frase motivadora a la que aferrarme en los momentos bajos: «Eres un semental italiano y tienes el corazón para aguantar sus golpes, ¡ahora ve y enséñale, Rocky!». Ram.

Miércoles 13. Pájaros, conejos y perros

Un artista de Uruguay me dice que el nombre de su país proviene del guaraní y que significa «el río de los pájaros pintados». Yo le digo que España deriva del latín Hispania, que significa ‘tierra de conejos’, y que Canarias procede de Canariae Insulae: las ‘islas de los perros’. No me da tiempo a hablarle de Murcia (Myrtea o Mursiya).

Jueves 14. Bálsamo

El hantavirus, la rueda de prensa de Florentino Pérez, los viajes de Trump… La actualidad me deprime, hasta que un titular inesperado me devuelve la fe en la humanidad: «Leila y Atamán cruzan nuevas líneas con sus tentadores y se desatan las infidelidades en la isla». No tengo ni idea de quiénes son Leila y Atamán, pero sus despreocupados devaneos son un bálsamo para mis crispados nervios. El mundo se puede estar derrumbando, pero el sol sale por la mañana, los pájaros cantan y los concursantes de La Isla de las Tentaciones… pues eso.

Viernes 15. Emily Dickinson

«El ‘para siempre’ está hecho de muchos ‘ahoras’». n