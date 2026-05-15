Reza el refrán que recordar es volver a vivir. Recuerdo la cara de plena felicidad de mi abuela materna cuando nos hablaba de su infancia. Cerraba los ojos y viajaba en el tiempo. Nos describía aquella Murcia ya desaparecida, cómo era el camino de su casa a la escuela o nos cantaba la canción con la que aprendió los ríos de España. Recordar para ella era también reencontrarse con gente que ya no existía. Era volver a vivir.

Hace poco recibí la llamada de Ángel Montiel para invitarme a sumarme al elenco de columnistas que escriben en este diario. Le agradecí enormemente que hubiera pensado en mí y —sin darle muchas vueltas— acepté este reto semanal. Tener que pensar sobre los temas y el nombre de esta columna me hizo revivir una etapa apasionante de mi pasado, marcada por el disfrute y el aprendizaje profesional.

Os cuento…

Hace ya catorce años dirigí y presenté un programa de radio cultural llamado La Butaca. Espacio que me regaló momentos inolvidables. Por entonces, Twitter estaba en pleno apogeo. Periodistas y otros profesionales nos encontrábamos en la red a diario para compartir ideas, debatir e incluso organizar encuentros para desvirtualizarnos. ¡Qué tiempos y cómo ha cambiado todo! De la agilidad informativa de Twitter se ha pasado a X, plataforma cada vez más marcada por el odio y la desinformación. Pero de aquel caldo de cultivo tuitero nació algo muy positivo.

El hoy director de ROM Media, José Augusto González, vio en algunos de aquella comunidad el equipo perfecto para crear un proyecto radiofónico, la primera emisora exclusivamente digital de Europa: Radio Online Murcia.

El estudio, en plena plaza de San Nicolás, estaban en un precioso edificio modernista frente a la iglesia. El sonido de las campanas acompañaba a sintonía de la amplia parrilla de ROM. El trasiego en sus pasillos era continuo. La Butaca se emitía en directo los jueves tarde. Tenía secciones exclusivas de cine, poesía, teatro y música. Gracias a los invitados y al trabajo de los compañeros, cada jueves era especial. ¡Qué recuerdos!

De aquellas personas, de esas emociones que aún me llegan intactas y de ese volver a vivir nace el nombre de la columna que hoy comienza. La nueva butaca aspira a ser igual de cómoda y acogedora. Habrá actualidad, cultura, vida cotidiana, trabajo y, sobre todo, pasión. Si quieres, acomódate, cierra los ojos como mi abuela y revive.