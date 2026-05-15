Felicidad a la finlandesa

La luz del sol está sobrevalorada y me parece bien que se la desenmascare. Finlandia, con sus largos meses de penumbra y su aburrimiento institucionalizado, lleva ocho años seguidos ganando el concurso de país más feliz del mundo, en un llamado «Informe Mundial de la Felicidad» que suena algo siniestro.

¡La felicidad nórdica, restaurantes llenos donde sólo se escucha el ruido de los cubiertos, la dulce muerte que trae la congelación en bancos de parques bien cuidados y azotes con ramas de abedul hasta donde se pierde la vista! ¿Hay quien dé más? Y encima los finlandeses no son nórdicos (tengo una tía de allí), sino una especie de asiáticos que hablan algo que suena a japonés. Los suecos consideran a los finlandeses como noruegos, pero borrachos y con más ganas de suicidarse.

Vivimos en un mundo donde se considera que la felicidad la da disponer del mayor ratio de residencias para enfermos terminales por barrio, y cosas así. Sin duda la de Finlandia es una felicidad inaguantable. Algo así como lo que decía Gertrude Stein al novelista Robert Graves sobre Mallorca («Es el paraíso, si puedes soportarlo»), pero tomado al pie de la letra.