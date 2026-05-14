Patriarcado digital + tecnocapital = Grok

Vivimos en la era del capitalismo de la atención, donde la plusvalía emana de la capacidad de atraer seguidores, de hacerse ver por los demás. Este nuevo capitalismo distorsiona las relaciones de un modo inopinado. Ahora hay formas distintas y novedosas de exposición y de explotación que no sustituyen a las ya existentes, sino que se acumulan.

En esta era ha nacido Grok, esa nueva herramienta de la IA desarrollada por X, la red social que pertenece a Elon Musk. Grok puede acceder a los contenidos públicos de X en tiempo real y generar fotos o vídeos de carácter sexual a partir de fotos reales tomadas de redes. Lo más relevante es que cuenta con menos filtros que otros sistemas de IA, lo que facilita la creación de contenido potencialmente dañino, tan dañino que está siendo investigado por la Comisión Europea. Esta herramienta que puede servir para desnudar y producir deepfakes se ha convertido en una forma de violencia de género digital, porque, ¿a quién vamos a desnudar digitalmente? Pues a mujeres y niñas, a exnovias, a compañeras de trabajo, a la vecina, a esa chica que te pone pero que no se acercaría a ti ni con una pértiga, a la que sí que te hace caso, pero con cuya foto puedes hacer un vídeo porno fake sin que ella lo sepa y mostrárselo a los colegas. El caso Pélicot nos ha enseñado que al patriarcado le gusta hacer uso de las mujeres como si estas fueran objetos inanimados y también que la fratría puede llegar a ser un vínculo muy poderoso.

La indefensión que suponen las redes para las mujeres y niñas es ahora aún mayor. El terror digital es una nueva forma de control del patriarcado que lejos de quedarse obsoleto está a la vanguardia tecnológica y se atrinchera en redes. Aunque tú no compartas videos sexuales o envíes fotos sin ropa, la IA lo puede hacer sin tu permiso. Podrás negarlo, pero aun así serás objeto de señalamiento y tu vida se verá gravemente afectada.

Grok, insistimos, deshumaniza los cuerpos de las mujeres y provoca terror a la exposición no consentida. Ese terror es, cómo no, alimentado por su impulsor, Elon Musk, que aspira a un mundo digital desregulado, algo a lo que llama «libertad de expresión», un mundo en que las mujeres y niñas están ahí como un elemento más del entretenimiento masculino. Tampoco es tan moderno, ya cantaba Manolo Escobar aquello de «viva el vino y las mujeres». Porque esta herramienta de xIA es como su creador: machista, depredadora, totalitaria y sin filtros. Grok es la expresión del pensamiento de Musk, un hombre que ha dicho públicamente que «las mujeres y los hombres con poca testosterona no son capaces de pensar libremente porque no pueden defenderse físicamente». Poco que añadir. X es una red profundamente politizada y no solo en lo que a la postura frente a las mujeres se refiere (incluidas denuncias por acoso sexual) ya que la ideología ultraderechista y el supremacismo blanco de su creador también tienen alojamiento ahí. Lo más peligroso es que quienes se acercan a ella para informarse no lo hacen de modo crítico: toman sus respuestas sesgadas como verdades universales y acaban eligiendo presidente a un sujeto como Trump.

Grok es otra forma de expulsión, de restricción, cosificación y control hacia las mujeres. Con un matiz que lo hace más aterrador: no hay donde refugiarse de este acoso, da igual que te cambies de barrio, de ciudad o de país, este acoso te perseguirá allá donde vayas gracias a la ubicuidad de las redes. El claustrofóbico relato de Orwell 1984 se hace verdad.

Grok es la constatación de lo mucho que avanzan la ciencia y la tecnología y lo poco que cambian las intenciones, de hasta qué punto el género humano es capaz de precipitarse hacia el retroceso cuando no existe regulación. Las nuevas amenazas y delitos digitales van más rápido que nuestra capacidad para emitir leyes con las que defendernos. La tecnología no es inocente, no es neutral, está al servicio de determinados intereses y por eso debe ser regulada. De lo contrario, en la jungla de la ley del más fuerte siempre le tocará perder a las mismas.