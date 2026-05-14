Insatisfecho de tener siempre razón

Para un liberal militante como yo, la verdad no surge desde la fe o la autoridad política, sino del enfrentamiento abierto de opiniones opuestas. Eso contrasta con la tendencia muy humana de tener razón y que te la den. Es conocida la anécdota del director de periódico que, instado por un lector a publicar la rectificación de una información errónea propagada en su medio, le envió al periódico de la competencia. «Lo que usted quiere decir, por cierto que sea, no es lo que nuestros subscriptores quieren leer». La demostración obvia de que todos nos aferramos a nuestra versión preferida de las noticias es que no hay muchos lectores de varios medios. Incluso donde el acceso a la prensa diaria es gratuito, la gente lee el periódico de su cuerda. Otra forma de decirlo: la gente no busca otras ideas, lo que quiere es confirmar las que ya tenía.

Los que mejor conocen lo que quiere ver o leer el personal en estos tiempos son las plataformas de redes sociales. Todas ellas luchan por acaparar el máximo de atención de sus usuarios, lo que se traduce en ofrecerles los contenidos que prefieren. Por lo dicho, esto es lo mismo que los contenidos que confirman las opiniones de cada cual, obviando las opuestas, que ayudarían a entresacar la parte de verdad que reside en ellas. La cabra siempre tira al monte.

Por eso estoy enganchado a los comunicadores que confirman mi forma de ver la realidad, y huyo como de la peste de los que la ponen en duda.

En concreto me hecho adicto a Juan Ramón Rallo y Adrian Díaz en Youtube y a Rafael de la Torre y su Brújula de la Economía en Onda Cero. Con todos concuerdo y todos me dan la razón, con la paz mental que ello conlleva y los beneficios consiguientes para una vida equilibrada.

Debido a este estado de cosas han surgido iniciativas que intentan superarlas como Ground News, una app que te muestra las versiones de un tema en distintos medios etiquetados por su orientación política. Resulta muy conveniente, pero la realidad es que, como era previsible, está teniendo muy poco éxito.