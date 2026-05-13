Opinión | La perdición
De toda la vida las ratas hablan
Al presidente de Canarias, un tal Clavijo (apellido que pronunciado en voz alta siempre suscita una irresistible rima, como cuando alguien exclama ‘cinco’) le han pillado consultando en su móvil si las ratas nadan, o no. Por enterarse si podían tirarse al mar desde el crucero con hantavirus y llegar a tierra canaria. Se han reído de él los mismos políticos y cómicos (si es que las dos cosas ya no son una sola) que no saben que el dinero público sí es de alguien o que ese dinero ¡qué cosas! no crece en los árboles.
Los mismos. Vivimos en un país donde parece ser que todo el mundo se perdió lecciones básicas que Supercoco enseñaba en el Barrio Sésamo a gente menor de seis añitos. Las ratas nadan. El dinero sale de alguien, y no de los árboles. Arriba y abajo. Fuera y dentro. ¿Enseñarán ahora estas cosas tan difíciles en las universidades?
- Última hora: Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta, la capilla ardiente se instalará este lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
- El Alba Mediterranean Resort coge ritmo: así será la nueva urbanización de lujo con más de un millar de viviendas a 12 kilómetros del Mar Menor
- Muere José Ballesta, el alcalde de Murcia que persiguió la excelencia
- Rebeca Pérez, la primera vicealcaldesa de Murcia, asume el mando hasta que se elija un nuevo alcalde
- Las imágenes de la despedida a José Ballesta en la capilla ardiente instalada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia
- Cortan los dedos con una espada a un hombre en un narcopiso en Molina de Segura donde irrumpieron seis individuos pistola en mano
- La Fuensanta interrumpe su peregrinación para presidir el funeral de Ballesta en la Catedral de Murcia
- Ya está en vigor en la Región de Murcia: los trabajadores tienen derecho a 6 horas pagadas cada semana para buscar un nuevo empleo