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Opinión | Obituario

Gema Panalés Lorca

Gema Panalés Lorca

José Ballesta, un hombre enamorado de una ciudad

José Ballesta, de paseo por la calle Trapería

José Ballesta, de paseo por la calle Trapería / JUANCHI LOPEZ

A las 8.30 de la mañana, el jefe llegaba puntual a su puesto de trabajo. Antes había dejado a su hija pequeña, Lucía, en el colegio. Venía siempre caminando y, de paso, tomándole el pulso a la ciudad. Cuando atravesaba la puerta del despacho, todos nos cuadrábamos. Llegaba ‘El Rector’, un humanista recién metido a político cuya presencia intelectual y física imponía.

Pasar la mañana cerca de él era un auténtico ‘tour de force’: todos corríamos, nos estresábamos, sentíamos que no llegábamos y nos cabreábamos. A las 13.30 suplicábamos por un final limpio e indoloro y, a las 15.00, descubríamos que éramos capaces de hacer cosas grandiosas. Luego llegaba la tarde, surgían nuevas crisis y frustraciones. Entonces conversábamos, nos reíamos y, al día siguiente, volvíamos a precipitarnos hacia el infierno de nueve círculos concéntricos que es la política.

El jefe siempre estaba ahí. Bajo su atenta mirada se iba revelando quiénes éramos: personas distintas, incluso antagónicas, pero que formaban un equipo fuerte y unido con un objetivo común: hacer, mejorar, no parar. Yo era muy joven y reconozco que no terminaba de entender cómo un catedrático de Histología y Embriología general se había metido en aquel lío por voluntad propia. Él lo llamaba responsabilidad, el peso del bien común que los líderes naturales se echan a la espalda con inmenso orgullo y alegría.

Pasaron los años y José Ballesta, un hombre enamorado de una ciudad, llegó a la Alcaldía de Murcia. Un idilio de pura pasión que se materializó en un día a día frenético y repleto de retos, sinsabores y satisfacciones. Estar cerca de él me hizo consciente de lo difícil que es hacer cosas en esta vida; todos los frenos, obstáculos y villanos que hay que superar para lograr materializar los sueños.

Estaba tan concentrado en la acción, que no se detenía a hablar de los demás. Era un hombre de verbos, no de adjetivos. No conocía la envidia y se tomaba muy en serio a sí mismo y al medio millón de murcianos por los que trabajaba 24/7. Se entregaba por completo. Invertía cada minuto de su tiempo en construir, solucionar, pensar, crear, formar, inspirar y honrar a la ciudad que le había dado tanto.

Era un hombre generoso, carismático, tímido y realmente divertido en las distancias cortas. De una inteligencia portentosa y una creatividad desbordante que ponía al servicio de proyectos revolucionarios y transformadores, que ya forman parte del patrimonio de todos sus vecinos y vecinas. Era exigente y valiente, capaz de asumir riesgos, aunque siempre fiel a sus principios y convicciones.

Pero, sobre todo, nuestro alcalde fue un hombre tolerante, dialogante y conciliador. Huía de la crispación y era un experto en tender puentes y acercar posturas, porque sabía que la misión más importante que tiene un político (aquel que se dedica a los asuntos de la ‘polis’) es solucionar problemas, salvar escollos, sumar voluntades y unir a las personas en torno a un sueño.

Somos muchos los que nos hemos forjado al fuego de José Ballesta. Mujeres y hombres que hoy lloramos su pérdida, pero que creemos en la acción política y en la posibilidad de mejorar la vida de los demás gracias a él. Una persona cuya vitalidad y capacidad de esfuerzo le llevó a ganar todas las batallas en esta vida y cuya fe seguirá guiándole en la otra.

José Ballesta es el mejor ejemplo de una vida bien vivida: doctor en Medicina y Cirugía, investigador en el extranjero, catedrático, el rector más joven de España, consejero, alcalde, hijo, hermano, esposo, padre y abuelo. Hace poquito le dije: «¿Sabe? Tengo la sensación de que cada una de las cosas que ha hecho han sido para impresionar a Pilar (su esposa)». Él me contestó sin dudarlo: «Y todavía no lo he conseguido». Mi más sentido pésame a su querida familia, quienes fueron su impulso constante y su mayor motivo para seguir superándose cada día.

La partida de José Ballesta también deja huérfana a una ciudad, una tierra con criterio y dignidad que supo reconocer y elegir como su líder a un murciano de alma grande. Mis condolencias al pueblo de Murcia.

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