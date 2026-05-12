Recibí ayer con enorme tristeza la noticia del fallecimiento de mi buen amigo José Ballesta.

Conocí a Pepe en su etapa de Rector de la Universidad de Murcia, pero fue después, siendo él consejero de Obras Públicas del Gobierno regional y yo, presidente de la Autoridad Portuaria, cuando lo traté de manera más intensa y cercana. Siempre encontré en Pepe apoyo, lealtad institucional y una sincera preocupación por el progreso de nuestra tierra. Respaldó de forma permanente los proyectos de ampliación del Puerto y, muy especialmente, el ilusionante proyecto del Nuevo Puerto en El Gorguel.

Como alcalde de Murcia ha dejado ejemplo de buen hacer, cercanía y amor profundo por nuestra ciudad. Murcia no era para él un simple destino político, sino una vocación de servicio nacida del afecto auténtico a sus gentes y a sus tradiciones.

Compartimos también otra pasión muy murciana: la admiración por la Aurora, quizá la más antigua y hermosa tradición espiritual de nuestra tierra. En ella encontrábamos ambos un vínculo con nuestras raíces, con nuestra fe y con esa Murcia eterna que permanece por encima del tiempo y de las circunstancias.

Hoy, triste por su ausencia, pero sostenido por la fe cristiana que ambos profesábamos, elevo una oración por su alma. Pido a Nuestra Madre, la Virgen de la Fuensanta, que lo haya acogido en sus santos brazos y lo haya presentado ante su amado Hijo.

Descanse en paz, querido Pepe.