Opinión | El blog del funcionario
Beniel lleva razón
El desprecio, el ninguneo y la dejadez en materia de infraestructuras que sufre y padece Beniel, no puede seguir, y es que ir a Beniel, sigue siendo una carrera de obstáculos.
Que se tarde lo mismo en llegar a esta ciudad, situada a apenas 17 kilómetros de Murcia, más que en llegar a Bullas, Jumilla, o incluso Orihuela, es no solo un despropósito, sino que la Región tiene una deuda pendiente con sus ciudadanos.
Beniel sigue haciendo sus deberes, la sociedad sigue abriéndose camino a base de esfuerzo y convivencia, pero la respuesta de las administraciones, principalmente la autonómica, sigue siendo penosa.
A pesar de todas las zancadillas que le ponen, las piedras en el camino que se encuentran, y los palos en las ruedas que le meten, Beniel sigue siendo un lugar lleno de mujeres y hombres comprometidos, donde el asociacionismo y la solidaridad lo llevan en el ADN.
Si a pesar de todos los contratiempos, Beniel sigue ahí, no quiero pensar donde podrían llegar si la autovía llegara hasta sus puertas desde Zeneta a Santomera, o si las líneas férreas no la hubiesen estrangulado por uno de sus lados.
Si no la conocen, si no han paseado por sus calles, probado su café con leche ‘el envidioso’ -Centro Social-, si no han comprado dulces en el horno de las Nona’s, pero, sobre todo, si no han compartido historias y vivencias con su gente, deberían al menos una vez en la vida, ponerse en su piel o caminar una tarde con sus zapatos.
Ha llegado la hora de que Beniel deje de ser el patio trasero de la Región de Murcia.
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