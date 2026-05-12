Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere José BallestaDespedida a BallestaReacciones políticas muerte BallestaFuensanta en funeral Ballesta
instagramlinkedin

Opinión | El blog del funcionario

Miguel H. Valverde

Miguel H. Valverde

Beniel lleva razón

El desprecio, el ninguneo y la dejadez en materia de infraestructuras que sufre y padece Beniel, no puede seguir, y es que ir a Beniel, sigue siendo una carrera de obstáculos.

Que se tarde lo mismo en llegar a esta ciudad, situada a apenas 17 kilómetros de Murcia, más que en llegar a Bullas, Jumilla, o incluso Orihuela, es no solo un despropósito, sino que la Región tiene una deuda pendiente con sus ciudadanos.

Beniel sigue haciendo sus deberes, la sociedad sigue abriéndose camino a base de esfuerzo y convivencia, pero la respuesta de las administraciones, principalmente la autonómica, sigue siendo penosa.

A pesar de todas las zancadillas que le ponen, las piedras en el camino que se encuentran, y los palos en las ruedas que le meten, Beniel sigue siendo un lugar lleno de mujeres y hombres comprometidos, donde el asociacionismo y la solidaridad lo llevan en el ADN.

Si a pesar de todos los contratiempos, Beniel sigue ahí, no quiero pensar donde podrían llegar si la autovía llegara hasta sus puertas desde Zeneta a Santomera, o si las líneas férreas no la hubiesen estrangulado por uno de sus lados.

Si no la conocen, si no han paseado por sus calles, probado su café con leche ‘el envidioso’ -Centro Social-, si no han comprado dulces en el horno de las Nona’s, pero, sobre todo, si no han compartido historias y vivencias con su gente, deberían al menos una vez en la vida, ponerse en su piel o caminar una tarde con sus zapatos.

Ha llegado la hora de que Beniel deje de ser el patio trasero de la Región de Murcia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents