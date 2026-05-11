Magnatentados

EE.UU. es un país que siente cierta inclinación a matar a sus presidentes. En su corta historia, de cinco dianas solo ha fallado una: la de Reagan, que escapó por los pelos. Pero hicieron un pleno en Lincoln, Garfield, Mckinley y Kennedy, como con su hermano Róbert de aspirante… Por eso resulta un tanto extraño que con Trump hayan marrado tres de tres. Y no es que yo quiera que lo maten, que eso solo vale para fabricar mártires, ni mucho menos. Lo que a mí me gustaría es que lo destituyesen, fuera juzgado por el Tribunal Internacional de La Haya, le hicieran devolver todo lo que ha rapiñado a través de su clan familiar y de amiguetes, y lo devuelvan a la calle con lo puesto. Pero, en absoluto matarlo, como él hace con los indefensos. No señor, que viva en un barrio de inmigrantes.

Pero me sigue llamando la atención que, cada vez que registra un bajón en su popularidad, haya habido un intento de magnicidio, que le sirve para activar a los suyos mediante el recurso patriota-víctima; y que los dispositivos de seguridad hallan “fallado” tan estrepitosamente… hasta cierto punto, claro, en una concatenación de errores calculados en la seguridad y vigilancia del presidente. Los tres casos los califican los expertos de “incomprensibles”, pero en los tres casos se han dado los mismos, y eso da qué pensar. O son unos absolutos ineptos, o repiten el mismo montaje de la misma burda trama.

En esta última ocasión, no ha perdido tiempo en largar a los cuatro vientos que “es un atentado contra los cristianos”… Lo que yo dudo, y mucho, es que él sea cristiano, ni siquiera que haya leído – y menos entendido – el Evangelio, y asuma su Mensaje. Otra cosa es que semejante personaje se considere a sí mismo cristiano, con esas manos bendecidoras de los líderes evangélicos ortodoxos de los que se rodea, y sus montajes tirando de mala IA amigueteando con la imagen de Jesucristo… Por supuesto que es una necia estrategia para acusar a los malos de SU película: desde los iraníes, pasando por los que no pasan por su aro, hasta el mismísimo Papa, que ni es cristiano, ni es ná…

Así que su portavoz de la Casa Blanca, una muñeca parlante que se llama Karoline Leavitt, lo oficializó en un comunicado culpándolo “al culto al odio de la izquierda”. Punto pelota. Es posible que en Norteamérica se levante una cruzada de persecución enfermiza como la que llevó a cabo aquel funesto MacArthur de los años cincuenta, donde se hizo “limpieza de comunistas” en todos los niveles de la administración y la sociedad americana… Un período que se caracterizó por la paranoia, la censura y la violación de derechos humanos y civiles. Lo mismo que ya está haciendo Trump con su policía paralela camisapardista.

Lo que ocurrió entonces es que McArthy se pasó de rosca acusando al propio ejército, y la nación reaccionó echándolo del Senado a patadas en el trasero. Y lo que está ocurriendo con este personaje actual es que se está pasando de rosca todos los días en muchos sitios, y es incomprensible que no sean capaces de ponerlo en su sitio. No queda otra que esperar hasta dónde es capaz de aguantar su país, y el mundo entero, no para tirotearle al más puro estilo far-west, como hacen los suyos, sino para sentarlo ante unos tribunales que sean capaces de hacer justicia… Que yo ya hasta lo dudo.

Y lo dudo porque unas organizaciones internacionales mantengan el próximo mundial de fútbol en ese país con todo lo que está pasando, incluido el alto grado de riesgo de celebrarlo en un país que es objetivo prioritario del islam radical, y donde el burdo burro también puede organizar torticeramente cualquier problema, denota el grado de servilismo y corrupción que mueve tales eventos; y con el aplauso de una ciudadanía sometida al papanatismo de masas. Por eso mismo no tengo fe en ello, ni confío en la respuesta de una sociedad mimetizada. No lo estamos demostrando en modo alguno. Más bien al contrario, criticamos y llamamos maleducado al que no se doblega a sus modales de chulo de barrio.

La cuestión es que la Jefa del Gabinete de Seguridad, Susy Willer, convocó una reunión de las principales agencias para revisar los protocolos a usar en la visita del trampantojo de los monarca de la Gran Bretaña, a los que aún les babean como sus antiguos amos, y que vendrán a traerles unos huesos y las bolsitas deThea of five o´clook, que es lo suyo y muy suyo… A pesar de los pesares, Carlos Tetera y la señora Camilla, tomaron buena nota de los fallos en seguridad habidos y se trajeron a sus propios boys de Scothland Yard, que andan más finos que sus antiguos indios.

Pero el caso es que, uno de los jefes de seguridad últimos aún se pregunta, atónito, ”cómo en estos actos multitudinarios con asistencia presidencial, en que no se deja pasar ni un paraguas, se cuela un tipo con un fusil, una pistola y dos cuchillos”… Pues yo tampoco, chiquillos… Por eso decía al principio, que es sumamente extraño que coleccione atentados como quién junta cromos, en un país que tiene como costumbre colgar en metopas de caza las cabezas de sus presidentes, y que sigan con los mismos tole-toles en cuestión de seguridad. A mí no me cuela.

Por otro lado, un país que igual tiene a gala la venta libre de armas, donde cualquier pirado puede comprarse un fusil ametrallador y montar masacres en escuelas e institutos, que resultan tan espeluznantes, es capaz de cualquier cosa… Lo raro es que no tiren al blanco con sus políticos, en plan competición deportiva, a la entrada o salida del Capitolio. En realidad, pocos presidentes llevan muertos para sus capacidades y probabilidades.

Ya digo, no quiero que maten al gorila panocha, pero sí que lo encierren, como a Copito de Nieve; en una jaula donde la gente pueda ir a tirarle cacahuetes, y donde pueden asustar a sus niños que si no se comen los tostones en el desayuno los dejarán con el gran mono… Y donde los inmigrantes puedan venir con su niños a hacerle pedorretas y tirarles bananas podridas. Y que lo cuiden hasta su final para mostrar al mundo que el Planeta de los Simios está más cerca de la realidad que de la ficción… Y soltarle también, ya de paso, al Charlton Heston, presidente de la Asociación del Rifle, que, aunque macoco ya el hombre, ver cómo se las entiende con el macaco. Tiene que dar susto verlos a los dos juntos