Con López Miras, más y mejor empleo

En mayo de 2017, cuando Fernando López Miras tomó por primera vez posesión como presidente del Gobierno regional, había registradas 105.006 personas paradas en la Región de Murcia. Pues bien, su número ha descendido hasta llegar a las 74.369 el pasado mes de marzo, lo que supone una reducción de 30.637 personas desempleadas, un 29,17%.

Por lo tanto, en los nueve años de Gobiernos del presidente Fernando López Miras, el desempleo ha bajado casi un 30% en la Región de Murcia. Pero no es solo que en ese periodo de tiempo casi 31.000 personas hayan salido de las listas del paro en nuestra tierra: es que además hemos alcanzado el liderazgo nacional en creación de empleo.

Según los datos de la última Encuesta de Población Activa, en un año la ocupación ha aumentado en la Región en 40.900 personas, un crecimiento del 6,05% que nos coloca como la comunidad autónoma con mayor crecimiento del empleo en España. Además, la Región de Murcia alcanza las 717.000 personas trabajando, récord histórico absoluto.

No solo creamos más empleo que ninguna otra comunidad autónoma, sino que además seguimos bajando el paro por encima de la media nacional. El desempleo se ha reducido en la Región en 12.300 personas, lo que representa una caída del 12,36%, casi 9,5 puntos porcentuales más que la media de toda España. Además, según los últimos datos del Servicio de Empleo y Formación, en la Región se ha llegado a la menor cifra de desempleados en un mes de abril desde hace 18 años.

Y no es casualidad. Mientras las políticas intervencionistas de Pedro Sánchez han llevado a España, según la propia EPA, a los peores datos de paro desde hace 13 años, el modelo de libertad de Fernando López Miras coloca a la Región de Murcia a la cabeza en la creación de empleo. Queda una vez más patente la diferencia entre las políticas dirigistas, desincentivadoras, de asfixia fiscal y de castigo al empresario, las de Pedro Sánchez, y entre aquellas que apuestan por la libertad económica, los impuestos bajos, la simplificación administrativa, el apoyo al emprendedor y el fomento de la inversión, las de López Miras.

Pero no nos quedamos ahí: queremos consolidar los buenos datos y avanzar hacia una Región con más oportunidades. Esa es la meta de la nueva Estrategia de Empleo de la Región de Murcia presentada recientemente por el presidente López Miras. Un plan ambicioso, coherente, dotado con más de 400 millones de euros, que se marca como objetivos alcanzar los 730.000 trabajadores ocupados y reducir la tasa de paro por debajo del 10% en los próximos cuatro años.

Lejos de la fácil demagogia del sanchismo contra quienes crean puestos de trabajo, sitúa al tejido empresarial en el centro de las políticas de empleo. Y pone especialmente su atención en los jóvenes como protagonistas del relevo generacional, y en las personas que tienen más dificultades de inserción y que deben tener su oportunidad de empleo.

También frente al sectarismo de Pedro Sánchez, que solo busca el apoyo de los sindicatos, esta nueva hoja de ruta del presidente López Miras nace del diálogo, el acuerdo y el consenso tanto con la patronal como con las organizaciones sindicales. Como es marca de la casa del Gobierno regional el Partido Popular.

Una Estrategia de Empleo a la que hay que sumar el Plan Industrial de la Región de Murcia, también resultado de un amplio proceso de participación con los agentes sociales y el tejido productivo regional. Y que, ante el mediocre modelo de generalización de empleo precario de Sánchez, busca la mejora de la productividad y la competitividad de la Región y, con ello, la creación de puestos de trabajo estables y de calidad.

Porque tenemos en la Región de Murcia más personas que nunca trabajando, pero queremos contribuir a que se cree más empleo. Y, sobre todo, mejor empleo.