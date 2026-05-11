Datos económicos que López Miras nunca contará

El próximo jueves, en el pleno de control al Gobierno en la Asamblea Regional, López Miras aprovechará la pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular -para eso pregunta el Grupo Popular- para arrogarse el mérito de los datos económicos y de empleo en la Región de Murcia.

Se referirá, sin duda, al crecimiento del empleo y de la afiliación a la Seguridad Social, así como al descenso del paro, destacando la fuerza del mercado laboral regional que, no obstante, ha disminuido un 6,21% interanual, lo mismo que la media estatal, y un 1,43% mensual, un punto menos que la media de España.

Y sí, la afiliación a la Seguridad Social se ha incrementado en el último año en casi 17.000 personas –concretamente 16.883-, lo que supone un crecimiento del 2,9%, una tasa ligeramente superior a la media estatal, que fue del 2,4%. Este aumento se distribuye entre los siguientes sectores: el 25% corresponde al empleo público en sanidad, educación y servicios sociales; el 17% a la industria manufacturera; el 11,2% a actividades inmobiliarias; el 8,2% a actividades científicas y técnicas, otro 8% a transportes y almacenamiento; el 6,5% a la hostelería y el 5,7% a la construcción.

En conjunto estos sectores representan casi el 80% del incremento de la afiliación, destacando sobre el conjunto de España el empleo en la industria manufacturera – con incremento del 17% frente al 7,3% estatal-, las actividades inmobiliarias - 11,2% frente al 8,6% estatal- y la construcción -5% frente al 2,5% en el conjunto de España-.

López Miras resaltará estos datos, que nos dan cierta ventaja en creación de empleo en algunos sectores productivos con respecto al conjunto estatal. Sin embargo, lo que no dirá López Miras en su intervención, es que unos 295.000 trabajadores/as, que representan casi el 42% del total de asalariados, perciben un salario inferior al SMI, según datos de la Agencia Tributaria.

Tampoco se referirá a otros muchos colectivos de trabajadores, como los de la sanidad privada; el personal de un servicio tan esencial como es el de llamadas de urgencias al 112; las de las escuelas infantiles de 0 a 3 años; los bomberos forestales o los trabajadores de las empresas con las que su gobierno concierta los servicios de tutela de menores y reforma juvenil, cuyos salarios apenas superan el SMI.

Hablarás, Fernando, del reto que se plantea tu gobierno en materia de empleo para 2030, con el objetivo de alcanzar la cifra histórica de 730.000 personas ocupadas, tal como dijiste recientemente en la presentación de la Estrategia Regional de Impulso de la Calidad del Empleo 2026-2029. Por cierto, una presentación en la que no encajan bien dos cosas: la ausencia de las organizaciones sindicales y el hecho de que el nuevo enfoque de la Estrategia sitúe a las empresas en el eje central y no sitúe al mismo nivel a los trabajadores. Esto hace poco creíble la frase «Queremos más empleo, pero sobre todo mejor empleo», destacada en la nota de prensa.

¿Cómo puede lograrse esto si tu partido está en contra de la actualización anual del SMI, si se opuso a la reforma laboral en 2021 y aprobó la de 2012, que debilitó gravemente la negociación colectiva cuyas consecuencias todavía sufrimos en nuestra región -Murcia es una de las CC AA con mayor número de convenios colectivos caducados sin renovar-, y, además, el PP ha asumido las propuestas de Vox dirigidas a debilitar a las organizaciones sindicales?

En la respuesta de López Miras a la pregunta del portavoz del Grupo Popular en la Asamblea tampoco habrá ninguna referencia a la brecha salarial de género, indicador que la región tiene el deshonor de encabezar con una tendencia contraria a la estatal: mientras a nivel de España se reduce, en la Región de Murcia se incrementa.

Pronto haremos un balance de tus promesas hechas en el debate del estado de la región de 2025. Veremos como los retos del PP para el futuro de esta región, Fernando, se cuentan por fracasos.