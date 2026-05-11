Abandonados por López Miras

Ha llegado el día en el que ya no es posible esconder, tapar o maquillar la degradación de los servicios públicos en la Región de Murcia. 30 años de Gobiernos del Partido Popular han dejado patente que lo público nunca ha estado entre sus prioridades.

Por eso, en lugar de pensar en el bien común y en el beneficio de la mayoría social, en lugar de invertir en la mejora del interés general de nuestra población, sólo se han interesado por los servicios públicos para usarlos como fuente de negocio para los de siempre.

El resultado final de las políticas del PP en nuestra Región ha sido el abandono de la ciudadanía. Esto no es una opinión, son hechos. Son meses o años esperando a un especialista o una operación, son las más de 1.300 personas a las que nunca llegó su prestación a la dependencia y son jóvenes que no pueden irse de casa porque no pueden acceder a la vivienda.

El abandono no es inevitable, el abandono es una decisión política que se ha agudizado en los últimos años con el Gobierno de López Miras hasta ser insoportable.

Tenemos más de 200.000 personas atrapadas en las listas de espera sanitarias, de las que más de 112.000 están por encima del plazo máximo que establece la ley; tenemos alumnos y docentes sufriendo un calor insoportable en las aulas; soportamos más de 500 días de espera para la prestación por dependencia, la peor cifra de España; los propios bomberos han dicho, alto y claro, que no pueden garantizar la seguridad de la ciudadanía por la falta de medios básicos para realizar su trabajo y, por si esto fuera poco, el Gobierno de López Miras ha sido incapaz de construir una sola vivienda en 8 años.

Realidades inaceptables que son fruto del abandono del Gobierno regional del PP en aspectos clave como sanidad, educación, dependencia, infraestructuras o vivienda.

La vivienda es hoy el principal problema de los habitantes de la Región de Murcia. Un techo bajo el que cobijarse constituye la piedra angular de cualquier proyecto de vida, un proyecto que, en esta tierra, está cercenado para miles de jóvenes y de familias que no pueden permitirse comprarse una casa o pagar un alquiler mientras cobran los terceros salarios más bajos del país.

Para ellos el Gobierno de López Miras no ofrece soluciones, solo abandono, porque abandonar es mirar para otro lado mientras los precios suben. Abandonar es tener a jóvenes esperando hasta tres años para cobrar el bono alquiler, negarse a aplicar la Ley de Vivienda en las zonas tensionadas o gobernar una Comunidad Autónoma ocho años sin construir ni una sola vivienda pública.

Lo más grave es que esto no ocurre por falta de recursos, sino por falta de gestión, por falta de proyecto y por falta de voluntad política.

Es necesario recordar que, desde 2018, la Región de Murcia ha recibido más de 240 millones de euros del Gobierno de España para políticas de vivienda. Dinero que el Gobierno de López Miras no ha destinado a nada de eso, porque no lo vemos invertido en viviendas de alquiler social o en el bono de alquiler joven que, por cierto, lleva años bloqueando.

El ejemplo paradigmático del abandono, la dejadez, la desidia y el interés de este Gobierno regional por solucionar el problema del acceso a la vivienda lo encontramos en el hecho de que va a tener que devolver el próximo mes de junio más de 25 millones de euros, transferidos por el Gobierno de España de fondos europeos, para la construcción de 526 viviendas públicas porque apenas ha adjudicado cinco.

Frente al abandono de López Miras, el secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha propuesto medidas concretas: ayudas de hasta 36.000 euros para jóvenes y familias, regulación de alquileres, deducciones fiscales y más vivienda pública.

Hemos tendido la mano al Gobierno regional para solucionar el principal problema de nuestra ciudadanía, pero no hemos obtenido respuesta. No ha sido por ideología o posicionamientos políticos, ha sido porque no le interesa el interés general y prefiere seguir favoreciendo la especulación.

La ciudadanía está cansada de que la dejen abandonada, hay que decir basta al Gobierno de López Miras. La Región de Murcia merece mejores políticas públicas y unos servicios públicos de calidad, necesita un cambio real. Un cambio que solo es posible de la mano del Partido Socialista de la Región de Murcia.