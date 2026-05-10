Renacimiento y superación

Por algún tiempo, el reloj permaneció detenido a las seis y cuarenta y siete minutos de aquel 11 de mayo del que ya han pasado 15 años. Los lorquinos hemos rememorado muchas veces lo que hacíamos aquella tarde en que la tierra se zarandeó y todo parecía ponerse del revés.

Son muchos los lorquinos que me transmiten un sentimiento compartido: nos duele tener que contemplar las imágenes de devastación de aquel día en los medios de comunicación cada vez que se cumple un nuevo aniversario del seísmo. La herida se cerró, pero la emoción aflora, y eso no es agradable. Cada ciudadano conserva su propia historia personal de ese día. Evocar esos momentos, con el sonido de sirenas, derrumbes y gritos, es amargo y doloroso. Ya hemos obtenido lecciones de lo vivido. Hemos aprendido de la experiencia. Lorca lo ha superado, no lo vamos a olvidar, pero tampoco queremos revivirlo cada año.

Estas lecciones aprendidas no las hemos guardado solo para nosotros. Todo lo contrario, nos convertimos en una referencia nacional e internacional en recuperación y reconstrucción a la que acudir para dar respuestas. La experiencia adquirida durante la gestión de los terremotos ha resultado de especial interés y trascendencia, ya que se trata de una herramienta útil, aplicable para afrontar situaciones similares.

La historia nos ha puesto a prueba muchas veces, pero Lorca es hoy una ciudad mejor y ejemplo de superación. Una ciudad amable para vivir, visitar y disfrutar. Lorca ha cambiado en positivo. Aquel golpe dejó paso a la esperanza y el renacimiento, porque siempre tuvimos claro que Lorca está por encima de todo, y esa ha sido la guía para que las cosas se hicieran bien. El principal objetivo fue lograr que Lorca se levantara lo más rápido posible como una ciudad mejor de la que teníamos antes del terremoto, y así ha sido.

Los lorquinos reaccionamos al seísmo dando ejemplo de compromiso social con la recuperación de nuestra tierra, tirando de amor propio. 15 años después la respuesta está a la vista: una ciudad mejor, más fuerte y modelo de renacimiento.

En esta comarca somos gente de bien, acostumbrada a sufrir, luchar y resistir. Por eso logramos hacer de la necesidad virtud, poniendo el mismo esfuerzo en reconstruir que el que destinamos para trabajar la tierra que produce los mejores alimentos del mundo.

Los lorquinos respondieron al terremoto levantándose como un solo hombre. Nuestra gente, cada ciudadano y cada familia, tiene un mérito tremendo. Nadie abandonó la ciudad, permanecimos al pie del cañón, cada cual en su trabajo, subiendo la persiana de sus negocios en cuanto pudieron, sin dar un paso atrás.

Es evidente que el camino recorrido a lo largo de este tiempo no ha sido fácil, pero con la perspectiva del paso de los años se comprueba que la reconstrucción es una realidad que emociona. Es motivo de orgullo para toda la sociedad, que es la protagonista de este capítulo de nuestra historia.

Los lorquinos hemos convertido en monumental y grandioso lo que el terremoto había arruinado y tirado al suelo. Los escombros dejaron paso a un bosque de grúas para las nuevas viviendas, colegios, institutos, centros sanitarios y socioculturales. Es un hito que hemos normalizado, pero que merece ser puesto en valor.

Lorca es hoy una ciudad moderna, con grandes y nuevas infraestructuras como el Palacio de Ferias y Congresos alcalde Francisco Jódar, el Coso de Sutullena y las rondas de evacuación, central y norte, dentro de un proceso de rehabilitación que ha incluido todo el patrimonio monumental. Lorca es una ciudad muy viva, ciudad de ferias y congresos, de festivales, de acontecimientos deportivos, culturales, gastronómicos… que ha potenciado su capitalidad subregional y el peso específico que tenía como cabecera de comarca del Valle del Guadalentín, del Almanzora y de Los Vélez. Nuestra economía crece, generamos empleo, ampliamos nuestras áreas industriales, potenciamos el turismo, la cultura y el arte, y protegemos nuestro sector agroalimentario, el mejor del mundo.

Desde Lorca agradecemos la aportación de todos los responsables políticos. Al margen de incidencias, la gestión y coordinación entre las distintas administraciones es un modelo a seguir. Consideramos que cada cual aportó lo que pudo o supo hacer desde sus cargos de responsabilidad y que juntos se trabaja mejor y se consigue más. La solidaridad de miles de personas y la coordinación entre instituciones constituye un factor reconfortante que hoy hemos de proyectar frente a estériles polarizaciones.

Gracias a todos los técnicos y colectivos profesionales que acudieron a ayudarnos cuando más lo necesitábamos, entre otros: Policía Local, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, Policía Nacional, Servicio Municipal de Emergencias, Protección Civil, Cruz Roja, Consorcio de Extinción de Incendios, Colegios de Arquitectos e Ingenieros, así como Brigadas Forestales.

Lorca ha demostrado que sabe levantarse y ese espíritu de superación forma parte ya de nuestra identidad como ciudad.

Nuestro reconocimiento es infinito, la gratitud de Lorca, eterna, y el recuerdo de quienes nos dejaron aquel día, imborrable.