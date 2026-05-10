Garcias "Mayor"

“Sigo luchando, aunque a veces cuesta”. Fue lo que me dijiste cuando te felicité el 19 de marzo. Durante estos largos años y meses hemos intercambiado algo mas que mensajes, tu fe, tus ganas de vivir, pero sobre todo, tus enormes esperanzas de que tu familia te viera siempre con fuerzas para que no se preocuparan, eran tu razón de luchar.

Aún recuerdo aquel día en tu despacho, fui para cinco minutos, pero seguramente se convirtió en la mejor clase particular de una hora que he recibido.

Este año se está haciendo demasiado duro y cruel, demasiada gente a mi alrededor ha ido abandonando el barco de la vida, pero la muerte no me hará recrearme en el dolor, sino que vence lo que habéis aportado a mi vida.

Habrá cientos y miles de personas que tendrán mil anécdotas contigo, la memoria y los recuerdos aflorarán de norte a sur y de lado a lado, y tu figura tardará mucho tiempo en diluirse en la historia, pero esta carta no es solamente para agradecerte personalmente nuestra amistad, sino para enviarle fuerzas a quienes más querías, a tu familia, que seguro que en estos días de vorágine y homenajes, de lágrimas y abrazos, de recuerdos y frases, necesitarán mas que nunca algo que siempre aportabas: Lucidez.