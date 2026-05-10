Balnearios averiados y el Carril de la Esparza

Sin respuesta. Se han roto los balnearios de Los Urrutias. El pasado fin de semana había bastante personal que estaba allí pasando el puente, pero no pudieron acceder a estas construcciones porque están cerrados los accesos y puede ser peligroso. No había ninguna señal de que fuesen a arreglarlos en breve, y la Asociación de Vecinos ya ha hecho todas las gestiones posibles ante el Ayuntamiento de Cartagena, sin conseguir ni siquiera saber cuándo van a comenzar los trabajos de reparación.

El problema. Conviene que ustedes sepan que estos balnearios son fundamentales para poder bañarse en esta zona del Mar Menor, dado que, debido a las porquerías que le están llegando, procedentes de la agricultura en su mayoría, las orillas y sus cercanías están llenas de ova, hierbajos y lodos que hacen imposible el acceso. Hay equipos limpiando esas orillas, pero en cuanto sopla un poco el Levante, todo se vuelve a poner imposible para entrar en el mar, si no es por los balnearios. Esperemos que las reparaciones comiencen de inmediato y el personal pueda, podamos, bañarnos y disfrutar de unos de los pocos lugares que quedan donde todo es paz y armonía, belleza de cielo y mar, y buena gente, ahora algo cabreada, eso sí, al ver que no puede acceder a sus balnearios.

Una verdad como un puño. Una señora mayor a tres personas más jóvenes que están con ella, en el paseo marítimo de Los Urrutias, el pasado domingo: "Fijaros en esto: ha habido balnearios de madera en el Mar Menor que han durado cien años, y estos llevan 4 o 5 y ya se han roto. Me gustaría saber quién cobró por construirlos".

Series. Estoy viendo una serie que está muy bien. Se llama Half man. La mala sombra es que la están poniendo por capítulos poco a poco. Odio esa moda. Está ambientada en Escocia, uno de mis lugares favoritos en el mundo. También estoy viendo la última temporada de Euphoria. Hay que reconocer que es buena. Por cierto, aparece Rosalía en un papel corto, pero intenso. A mí me gusta más como cantante que como actriz, sea dicho sin ánimo de ofender a nadie, pero al lado de Zendaya, francamente…

Faltan manos. Todos aquellos que rechazan la regularización de inmigrantes debería saber que en la Región de Murcia se necesitan urgentemente 10.000 trabajadores más en la construcción.

Ha ganado pasta. El cineasta Steven Spielberg ha llegado en su yate a Tarragona. Un barquito de 250 millones de dólares. Indudablemente las películas que ha dirigido le han hecho ganar mucho dinero, desde E.T. a La lista de Schindler, pero ha sido en sus producciones donde realmente se ha forrado. Más de 100 películas ha producido y muchas de un éxito internacional absoluto, como Regreso al futuro, Parque Jurásico, Salvar al soldado Ryan, Indiana Jones, etc.

Escapando. Lo de Vox en Murcia comienza a ser grave. Casi cada semana se les va un militante o una afiliada. Y se marchan muy enfadados, soltando ‘denuestos’, que se dice. Bueno, se van del partido y de su grupo, pero se quedan en sus escaños. Yo lo comprendo. Hay que comer, oiga.

La selva avanza. Quizás deberían saber los responsables a los que les corresponde en el Ayuntamiento de Murcia que el Carril de la Esparza, de gran estrechez en sus comienzos y sin aceras, tiene plantas creciendo en los laterales que obligan a los viandantes a andar más por el centro con el peligro de que un coche los atropelle. Asimismo, en donde hay aceras, también las plantas salvajes han crecido sin que nadie les haga caso, produciendo la sensación de que ‘aquello está abandonao’, que se dice.

Si no hay, ¿qué va a hacer? Una mujer habla por teléfono, en un tono alto, en el mercado de Verónicas, en Murcia ciudad: "Pepe, ¡que no hay almejas de las grandes! ¡¿Cómo quieres que te lo diga?!"

Vergonzoso. Dos jugadores del Real Madrid se liaron a guantazos y uno de ellos acabó en el hospital con puntos en la cabeza. Qué vergüenza, oiga. Vaya un ejemplo para los jóvenes madridistas y para el público en general. Y qué desastre de compañeros, que no fueron capaces de evitar esa pelea como si de críos pequeños se tratara. Si yo fuera el presidente del Real Madrid, los echaba a los dos. Valverde y Tchouaméni se llaman.