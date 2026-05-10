Ángel García Maciá, con los dioses del océano

Tiene su atelier frente a la Iglesia de San Diego, en Cartagena. Ángel García Maciá es un pintor cartagenero muy expresivo en sus obras y también en la conversación que mantenemos. La fotografía se la hago en la cruz de mayo que ha hecho en su escaparate, en la que no faltan, además de los adornos florales, sus pinturas con temas religiosos.

Aunque no se declara muy creyente, Ángel tiene pasión por la estética de la Semana Santa;forma parte de alguna cofradía y no se pierde ninguna de las procesiones en esos días grandes de la ciudad. Hace unos meses trasladó su estudio a este nuevo atelier, y allí realiza sus obras e imparte clases a un importante grupo de alumnos. Hacía tiempo que yo andaba queriendo dedicarle esta página y he aprovechado ahora que va a formar parte, el sábado 16 de mayo, de las actividades del Día y Noche de los Museos de Cartagena: «Voy a organizar un concurso de pintura abierto a cuantos pintores se inscriban previamente. Pintaremos durante toda la mañana y luego, a la tarde, expondrán sus obras en este local, donde también se podrán ver las mías. Se podrá disfrutar participando y también viendo pintar en directo».

Estos días, además, el pintor expone en Beniel una serie de obras en homenaje al mar, con sus seres mitológicos, sus sirenas y sus dioses marinos. Esta exposición, titulada Deus et Oceanum forma parte del plan EXE del ICA y la Consejería de Cultura de Comunidad Autónoma.

De la moda a la pintura

Ángel Maciá, tan locuaz como siempre, me cuenta mil anécdotas de sus inicios y de su trayectoria: «De pura cepa cartagenera, a mi padre, que trabajaba en Enfersa, lo llamaban el bombero, porque acudió voluntariamente a apagar el fuego de la Refinería cuando se quemó y tal vez también porque yo nací a los 9 meses exactos de aquél histórico día. Recuerdo de niño que me gustaba ver pintar a mi padrino, Ángel Maciá, que era un pintor aficionado. Recuerdo sus obras puntillistas y sus trabajos a plumilla. Desde pequeño yo pintaba mucho. En clase me sentaba en las últimas filas para poder hacer caricaturas de mis compañeros y de mis profesores».

A los 18 años empezó a estudiar diseño de moda: «A los 19 me fui a estudiar a Valencia, allí también estudié Patronazgo y enseguida comencé a colaborar en las Fiestas de Cartagineses y Romanos y después en un taller de moda que había en las afueras de Cartagena. Con el tiempo acudí a clases de pintura con Leopoldo Sánchez y después con Lydia Lozano. Allí conocí al pintor Marcos Amorós. Finalmente estuve en las clases de Pacuco Solana y después en las de Enrique Navarro Carretero, que fue quien insistió en que me matriculara en Bellas Artes, que ya se podía estudiar en Murcia. En Bellas Artes obtuve el Premio Extraordinario fin de carrera. También estudié escultura con Mayte Defruc». Al mismo tiempo trabajaba de delineante con su padre, José García Sáez, que era ingeniero industrial. «La sensibilidad artística me viene de mi madre, Carmen Maciá Sáez, que escribía poesía».

Me sigue contando episodios de aquella época y que empezó a pintar como terapia contra la depresión: «Me costó salir del armario y los pinceles y los colores fueron mis mejores aliados. Ahora la creatividad es lo más importante de mi vida. Desde que despierto ya estoy creando y dándole vueltas a la cabeza, imaginando proyectos y nuevas composiciones».

Y añade: «Lo que no sé, lo aprendo, tengo muchas inquietudes y una especie de insatisfacción permanente. Me exijo mucho a mí mismo, soy muy inconformista y todos los días lucho por no quedarme estancado, por no copiarme a mí mismo».

Belleza clásica y mitológica

Su primera exposición como profesional fue en un restaurante. Desde entonces ha tenido especial predilección por las marinas y por la figura humana y el desnudo. También le encanta la imaginería religiosa, los santos y las vírgenes, a los que siempre da un aire entre la belleza clásica y cierto aire de realismo mágico. Ha participado en numerosas colectivas y cada vez en más exposiciones individuales en toda la comarca, así como en Barcelona, Madrid, Alicante o Valencia. Fuera de España su obra forma parte de importantes colecciones privadas, y me cuenta sobre unas obras que tiene en Puerto Rico tras haber expuesto aquí, en el Hotel Príncipe Felipe.

Agradece que en su casa siempre haya habido libros, muchos de ellos de arte. «Desde que era un zagal ya me llamaban la atención los pintores del Renacimiento italiano, Velázquez o Murillo. Siempre me atrajo la mitología griega y latina. Lo que me costaba entender era la abstracción, pero después, poco a poco, he ido valorándola y enamorándome de ella. Total, que he terminado siendo muy heterogéneo. También me interesa mucho el arte pop».

En la actualidad, además de sus clases en su atelier, también colabora con la Universidad Popular de Cartagena, donde en la actualidad está impartiendo un taller de retrato expresionista. También tiene proyectos de ilustración de libros, alguno sobre la ciudad de Cartagena y alguno sobre mitología, que quiere exponer en la sala del Teatro Romano.

«No he perdido el niño que llevo dentro», me dice acertadamente, y añade: «Me doy cuenta de que una de las cosas que más me interesan es el color, creo que influye el que soy muy positivo, que superé una época oscura y ahora estoy inmerso en la luz. Eso no quiere decir que todo sea un camino de rosas, que mi peor enemigo soy yo, siempre me exijo demasiado. No soporto ver nigún retazo de falsedad en mis obras, no me tiembla la mano para destruirlas, quiero ser auténtico». Lo es, sin la menor duda.