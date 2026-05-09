Opinión | El Canal del Funcionario
Murcia 1201; Cartagena 2253. Y la Comunidad Autónoma se denomina Región de Murcia
Que la Comunidad no se denomine de Cartagena y Murcia, o que la capital de la región no sea Cartagena, es un error y una injusticia histórica que algún día tendremos que reconocer y rectificar .
Es mas que comprensible que los cartageneros y cartageneras no se sientan murcianos, son incluso mas españoles que murcianos, y es que aunque llevemos décadas y décadas intentando tapar la realidad, el ADN no se quita porque no se estudie en los colegios nuestra propia historia.
La única manera de recomponer puentes, empezaría porque Murcia pidiera perdón, no solo a Cartagena, sino también a Orihuela ¿Cuánto daño hizo nuestro ‘querido’ Cardenal Belluga a la vecina ciudad del poeta Miguel Hernández? e incluso si me apuran a Yecla, pero esto es otro cantar.
Y quizás, solo quizás, el siguiente paso sea solo para valientes, cuestión que los murcianos no somos precisamente un ejemplo a seguir, y crear la Comunidad Autónoma de Cartagena y Murcia, o al menos trasladar la capital política, que no administrativa, de la Región a Cartagena.
Seguramente saldrán los bufones de turno diciendo y argumentando diez razones para seguir el actual ‘status quo’, y que hay otras prioridades, como si no fuéramos capaces los murcianos, incluidos los de toda la región, en hacer dos cosas a la vez.
Quizás, solo quizás, pasarán lustros y sigamos igual, pero estoy convencido que el día que llegue la reparación histórica que debemos a Cartagena, ese día seremos mejor como sociedad, y la actual confrontación emocional, dejará de tener sentido.
Ese día, habremos ganado todos y todas.
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