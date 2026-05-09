Escrito al modo humano

Sábado 2 - Redrum

Cuando era pequeña y me ponía enferma (o fingía estarlo), me quedaba en casa entregada a uno de los mayores placeres de la vida: ver películas por la mañana en días laborables. Mi favorita era una cinta que le regalaron a mi madre con el periódico y que yo me ponía en bucle. Cuando mi hermana mayor regresaba del instituto y me pillaba infraganti, siempre me echaba la bronca: «¡Estás loca! ¿Qué haces viendo eso otra vez?». La película en cuestión se llamaba El resplandor y es la culpable de que me enamorase de Jack Nicholson a los 7 años. Desde entonces, sigo colgada de esa mirada magnética a medio camino entre la seducción y la locura.

Domingo 3 - Poliamor

Nicholson ha cumplido 89 espléndidos años y lo celebro viendo Las brujas de Eastwick, otro de mis filmes favoritos que ha envejecido de maravilla y reivindica valores tan modernos como la sororidad. Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer y Cher bordan sus papeles de solteras independientes, aunque aburridas, en el apacible pueblo de Eastwick. Las tres sienten que les falta algo, así que, una noche, deciden invocar al hombre perfecto, un ser llamado a satisfacer todos sus deseos. Así es como inician una relación poliamorosa con un hombre que encarna la figura varonil más odiada y fascinante de todos los tiempos: el diablo, epítome de la masculinidad tóxica.

Lunes 4 - Declaración de amor

Como preludio de su primer encuentro bajo las sábanas, Cher le dedica a Nicholson unas cariñosas palabras que son pura poesía: «Creo… no, estoy segura… de que eres el hombre más repulsivo que he conocido en toda mi vida. ¿Sabes? en el poco tiempo que hemos estado juntos has demostrado cada una de las características despreciables de la personalidad masculina e incluso me has descubierto algunas nuevas. Eres físicamente repulsivo, intelectualmente retrasado, moralmente despreciable, vulgar, insensible, egoísta, estúpido, no tienes gusto, posees un pésimo sentido del humor y hueles mal. Ni siquiera eres lo suficientemente interesante como para darme asco».

Martes 5 - Yingyang

«Si prestas atención, verás que el hombre más masculino tiene un alma femenina, y la mujer más femenina tiene un alma masculina», Carl Jung.

Vivir en las faldas de un volcán Los japoneses tienen el monte Fuji y los españoles, el Teide. Yo tengo la suerte de disfrutar de las vistas de esta imponente cumbre nevada de 3.718 metros cada vez que salgo a pasear. El Teide no es solo el pico más alto de España: también es la tercera estructura volcánica más alta del planeta, ya que alcanza los 7.500 metros si se mide desde su base submarina. Vivir en las faldas de un volcán es un buen recordatorio de que la vida, en cualquier momento, puede saltar por los aires. Somos criaturas frágiles dentro de un ecosistema que parece ‘dormido’ hasta que desata su fuerza sobre nosotros. El volcán que hoy domina Tenerife empezó a formarse hace 170.000 años, una cifra que nos recuerda que la vida humana es apenas un suspiro en la historia de la Tierra, aunque no por ello deja de ser un instante lleno de intensidad y belleza. Fotografía de la autora.

Miércoles 6 - XXXX

Una nuevo miedo ha irumpido en nuestras vidas: el hantavirus, un virus mortal que se transmite de roedores a humanos y navega en un crucero que fondeeará en la costa de Tenerife. En los medios los epidemiólogos, proliferan como setas y reaparece nuestro gurú de la pandemia, Fernando Simón: «No creo que vaya a suponer un riesgo para España». Como tinerfeña de adopción, salgo despavorida a comprar papel higiénigo al Mercamona.

Jueves 7 - Risa enlatada

Es probable que usted haya detectado algunas erratas en el párrafo anterior. No se preocupe: es la prueba de que este texto es 100% humano. En pleno furor de la IA, los errores se han convertido en un símbolo de prestigio y pureza. Incluso ya ha surgido una App (‘Sinceerly’) que te llena de errores un texto bien escrito para parecerse más al ‘modo humano’. Al algoritmo también le cuesta trabajo hacer buenos chistes: sus creaciones son un simulacro, no están mediadas por la experiencia de vida ni comparte las anécdotas que nutren nuestro sentido del humor. Dicen que la risa es la distancia más corta entre dos personas, pero ChatGPT es un robot y nunca le ha hecho el gasto a Juan Roig.

Viernes 8 - Nadie se salva

Cuando usted reciba una crítica, recuerde que hasta las pirámides de Egipto son víctimas de malas reseñas. A continuación, algunas perlas escritas por los turistas en Google Maps: «Deberían haberlas construido más grandes. Además, ¿por qué una pirámide? La próxima vez deberían ser cubos». «Demasiada arena». «Odio los triángulos». «Podría construir esto en Minecraft en 30 segundos».