Los elegidos

Observando y leyendo cómo se están desarrollando los dos juicios a políticos de los partidos más importantes de España, me preguntaba yo, desde mi ignorancia, cómo elije un líder a sus equipos; por ejemplo, a la hora de nombrar ministros, ¿cómo lo hace el presidente? Yo imagino a este hombre sentado en su despacho, con una lista de militantes notables de su partido sobre la lujosa mesa, buscando a los hombres y las mujeres idóneas, viendo sus currículos, estudiando la personalidad y carácter de cada uno, su historial en el partido, si antes ha tenido cargos o encargos, etc. Quizás también esté llamando a gente que conoce más personalmente a cada uno de los posibles elegidos para conocer detalles más íntimos, sus gustos y aficiones, en realidad quién es él, o ella, a qué dedica el tiempo libre, cuál es su estatus económico, etc. Se trata de elegir a personas que han de llevar sobre sus hombros grandes responsabilidades públicas y parece natural que se estudie bien en manos de quién se ponen.

El hecho de que esta elección se haga con el máximo cuidado no quiere decir que no haya una posibilidad de que el/la elegido/a le salga rana, pero, se supone que el líder, curándose en salud, seguirá de cerca el comportamiento de su equipo. Es más, estoy seguro de que, si uno de ellos sale putero, es un decir, al final la información correspondiente le llegaría al jefe. Y lo mismo creo que, es otro decir, si se entera de que uno de los suyos está utilizando a los cuerpos de seguridad del Estado para dañar a los de otros partidos, o si es que hay uno dentro de la organización que maneja montones de pasta, o la está repartiendo en sobres de sobresueldo a estos y a aquellos. Veo imposible que estas informaciones no le lleguen al líder, a los que rodean al líder, a sus primos, a los ujieres, a las señoras y señores de la limpieza, etc. etc. Es mi opinión que, dentro de un colectivo cualquiera, estas cosas se saben.

Otro asunto de este tipo, sin embargo, sí suele llevarse más en secreto y puede ser que no haya conocimiento de ello. Me refiero a lo de robar, a lo de las comisiones y esas cosas. Supongo que, si a uno le dan una maleta llena de dinero, pues que va y la esconde. Acuérdense ustedes del delincuente que pillaron hace poco, un alto mando de la Policía, que tenía varios millones de euros tapiados en una pared del salón de su casa.

A lo largo de los años de democracia he conocido a muchos políticos con cargos públicos, incluso conocí a un Secretario General de un Ministerio que acabó en la cárcel, el pobre hombre (siempre siento pena por los que van a la cárcel, he estado en ellas en alguna ocasión y me impresionaron mucho; las celdas, los ambientes, los patios…) (fui a examinar presos que estaban estudiando a distancia, ¿eh?). Es cierto que un líder suele tener compromisos a la hora de nombrar al personal de su equipo. Ha de considerar quién es quién dentro de su partido y a veces hacer concesiones para que no se remuevan las aguas fecales y de las otras. Así que, y ya llevando la cosa a un plano más cercano, hay cargos, designaciones, posiciones en las listas a diputados o a los ayuntamientos, etc. que se mantienen a lo largo de los años y que tú no sabes exactamente por qué, conociendo al personal, pero que luego te enteras de quién es dentro del partido y ya lo comprendes.

El caso es que lo que estamos viendo estos días en los juicios es lo que da la mata, amigos. Ahí los tienen, los de este partido y los del otro, ellos y ellas, los acusados y los testigos, estos últimos, todos ellos militantes, con las cabezas sumidas en brumas impenetrables que no les permiten recordar lo que ustedes y yo recordaríamos, seguro. Y solo de vez en cuando, en el desarrollo del juicio, ves algo de verdad. El resto es silencio.