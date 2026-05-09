Aprender a nombrarnos

En el último Día del Libro regalamos a nuestro hijo La gran fábrica de las palabras, de Agnès de Lestrade y Valeria Docampo. Una pequeña joya ilustrada que, con una aparente sencillez, encierra una idea poderosa: las palabras importan, y no solo por lo que dicen, sino por cuándo y cómo se dicen. En ese mundo imaginario, hablar cuesta, y por eso cada palabra se elige con cuidado. Tal vez no estemos tan lejos de necesitar esa misma conciencia en el nuestro.

El lenguaje no es solo una herramienta: es el lugar donde ocurre lo humano. En las palabras habitamos, nos reconocemos y también nos perdemos. Por eso, cuidar el sentido de las palabras no es un lujo intelectual, sino una responsabilidad ética que atraviesa todos los ámbitos de la vida, desde la educación hasta la convivencia cotidiana.

Vivimos en una época de prisa verbal. Se habla mucho y se escucha poco. Se repiten consignas, se simplifican realidades complejas y se empobrecen los matices. Sin embargo, el mundo no es simple, ni lo son las personas. Cada palabra tiene una historia, una carga emocional, una intención. Enseñar a los niños y a los jóvenes a percibir esos matices es enseñarles a pensar con profundidad, a mirar con atención y a respetar la complejidad de la vida. No es una cuestión menor: quien pierde los matices, pierde también la capacidad de comprender.

Un lenguaje rico no significa un lenguaje rebuscado. Significa un lenguaje preciso, vivo, capaz de nombrar lo que sentimos sin reducirlo a estereotipos. Cuando un niño aprende que no todo es «bueno» o «malo», sino que puede ser «justo», «valiente», «inquietante», «frágil» o «generoso», amplía su mundo interior. Y quien amplía su mundo interior es menos vulnerable a la manipulación y más capaz de comprender al otro. El empobrecimiento del lenguaje no solo limita la expresión: limita el pensamiento, y por tanto, el comportamiento.

También es fundamental enseñar el valor del lenguaje positivo. No se trata de edulcorar la realidad ni de negar los conflictos, sino de elegir palabras que construyan en lugar de destruir. Las palabras pueden herir, pero también pueden reparar. Pueden encender la violencia o abrir caminos de entendimiento. En una sociedad cada vez más polarizada, optar por un lenguaje que tienda puentes es un acto de lucidez y de responsabilidad compartida. No cambia el mundo por sí solo, pero sí cambia la forma en que nos relacionamos dentro de él.

El poder del lenguaje es, en última instancia, el poder de la humanidad sobre sí misma. A través de él transmitimos cultura, memoria y valores. Sin lenguaje no hay diálogo, y sin diálogo no hay convivencia posible. La barbarie comienza cuando las palabras pierden su significado, cuando se vacían o se utilizan para deshumanizar. Nombrar al otro como enemigo, como amenaza o como cosa es el primer paso para justificar su exclusión. Y ese paso, aunque parezca solo verbal, tiene consecuencias muy reales.

De ahí la importancia del diálogo, entendido no como un intercambio superficial de opiniones, sino como un ejercicio genuino de escucha. Dialogar exige precisión en lo que se dice, pero también atención a lo que no se dice. Los silencios también hablan. Pueden ser una forma de respeto, de prudencia o de escucha activa, pero también pueden convertirse en indiferencia o en desprecio. Educar en el lenguaje implica enseñar a reconocer ambas dimensiones: la palabra y el silencio.

Recuperar el sentido de las palabras es, en el fondo, recuperar el sentido de lo humano. Frente al ruido, la precisión; frente a la simplificación, el matiz; frente a la agresión, el diálogo. Si queremos una sociedad más justa y más consciente, debemos empezar por ahí: por enseñar a nombrar el mundo con cuidado. Tenemos que aprender a nombrarnos; y nombrarnos bien. Porque quien sabe decir, sabe pensar. Y quien sabe pensar, difícilmente será arrastrado por la barbarie.