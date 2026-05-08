Ratones, barcos y virus

Pues va a ser verdad que, después del covid, venía otro virus que iba a ser mucho peor. En aquel momento nos parecía difícil de imaginar algo que superara aquello. Ojalá sea una de esas leyendas urbanas que se caen por su propio peso y esto del hantavirus quede en un incidente sin importancia. Ayer, en las noticias, decían que el matrimonio de «pacientes cero» pudo contagiarse al visitar un vertedero para avistar pájaros. Como diría aquel torero: «Hay gente pa tó». Porque mira que pagar más de veinte mil euros para irte a un basurero al fin del mundo solo para ver pájaros… Ya son ganas.

Mientras veía la noticia, me preguntaba por qué el MV Hondius, ese barco contagiado de un virus letal, tenía que venir precisamente a España. De verdad, ¿solo existimos nosotros? Es cierto que se trata de una cuestión humanitaria, pero también es casualidad que con semejante papeleta nos toque hacer de hospital de guardia.

Lo que más miedo da no es el virus en sí, sino la extraordinaria descoordinación de las autoridades. Por un lado, una médico dice, con toda la lógica, que los pasajeros deberían cumplir cuarentena y protocolos medio serios. Al mismo tiempo, una jurista de reconocido prestigio asegura que no se puede obligar a nadie a permanecer en ningún sitio, aunque tuviera el ébola, porque hace falta la orden de un juez. Y mientras esa orden llega, cada cual, contagiado o no, hace lo que le da la gana. Visto así, da un poco de miedo, la verdad. Especialmente porque este hantavirus es mortal de necesidad. Quiero decir que no es como el coronavirus, que te podías curar.

Para colmo, y como si de un chiste se tratara, ha salido Fernando Simón diciendo que no hay por qué preocuparse. ¿Ninguna de esas cabezas pensantes que gobiernan nuestras vidas ha caído en que la sola presencia de este hombre trae mal fario? Nada más verlo, creo que media España ha corrido al super a por papel higiénico. Por si acaso.

Lo cierto es que el motivo de la alarma es que la cepa de marras es de tipo ‘Andes’. Dicho así, te quedas igual, pero es que es la única variante que se contagia entre personas. ¿Te acuerdas del covid, que era una enfermedad animal que dio el salto a la especie humana? Pues lo mismo. Ese es el motivo por el que en Cabo Verde no les dejaron «ni arrimarse», como decimos en murciano.

Esperemos que todo quede en un susto, pero si quieres que empiece la película de terror, solo tienes que pensar en una cosa: en que hay 23 personas que desembarcaron en la Isla Ascensión justo antes de que saltaran las alarmas… y nadie sabe por dónde andan. Que Dios nos pille confesados.