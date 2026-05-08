Hace unos días leí un artículo de Ángel Montiel titulado La prioridad universal de Cáritas, donde calificaba de maravillosa su labor social; una institución en la que para un plato de comida, ropa o la cama no existe «prioridad nacional» ni certificado de arraigo, haciendo mención a los informes sobre la pobreza que emite cada cierto tiempo, siendo un referente a tener encuenta, y afirma que con la caridad suple las deficiencias de las Administraciones. También asegura que un gran segmento de la población se siente cristiana a su manera, sin excluir a la izquierda.

Evidentemente se puede estar de acuerdo en casi todo el argumento que esgrime en su artículo Montiel, pero creo que merece unas cuantas y grandes puntualizaciones.

Yo soy coordinador regional de una asociación que hace un Informe Crítico detallado sobre la Memoria de Actividades que publica la jerarquía católica desde hace unos veinte años, al cual me gustaría remitir a todas las personas interesadas en conocer la gran cantidad de información y de datos emitidos en dicha Memoria. Para no extenderme quiero dejar un titular del informe: Europa Laica destapa la falta de transparencia en las Memorias presentadas y el destino real de la asignación estatal del IRPF. Entrando en el portal laicismo.org tendrán toda la información en la que se revelan las carencias e incumplimientos graves en la justificación del empleo de dichos fondos públicos, además de ocultaciones en otros aspectos relacionados. Es importante remarcar que los representantes de la iglesia católica en España reciben más de 13 mil millones de euros cada año, una cantidad desmesurada, y como hecho significativo la conferencia Episcopal admite que no aporta ni un euro a Cáritas, cuando hace unos años declaraba transferirle 6 millones de euros, un dato que cuestiona el rigor de dicha Memoria.

Claro que las Administraciones con sus políticas sociales tienen una gran responsabilidad sobre la pobreza de las personas, está claro que con muchas de sus decisiones se está fomentando la desigualdad y se está generando pobreza severa, ahí es donde la jerarquía católica justifica su existencia, para eso utilizan a miles de voluntarios que hacen una labor inconmensurable, por supuesto, ahí tiene su misión Cáritas.

Nuestro argumento es que las necesidades básicas de los ciudadanos y ciudadanas deberían gestionarse desde los servicios sociales de los ayuntamientos, con personal formado y no a través de voluntarios, habría que dotarlos de más medios y más presupuesto, lo contrario de lo que se está haciendo.

Los sondeos que se hacen periódicamente muestran un país más secular, no religioso, laico, ajeno a la vida eclesiástica, en mi opinión lo que más abunda es el catolicismo a la carta, personas que sólo acuden a las ceremonias eclesiásticas en momentos puntuales de sus vidas, el bautizo, la comunión, la boda (aunque cada vez menos) y el entierro.

Cáritas es una parte pequeña de la iglesia católica, que es una institución misógina (las mujeres no acceden a cargos de dirección), homófoba (la homosexualidad la consideran una enfermedad y organizan talleres y cursos para curarla), ha consentido la pederastia, ha participado en miles de casos de bebés robados a sus padres y sigue amasando cantidades ingentes de dinero, la mayoría público, con un patrimonio de más de cien mil inmuebles, la mayoría sin haber presentado título de propiedad.

Sí, Caritas realiza un papel importante entre los necesitados, pero la labor más importante que realiza es la de blanquear y justificar a una institución multimillonaria que podría aportar muchísimo más a la sociedad si quisiera y, sobre todo, podría autofinanciarse, cuestión a la que se comprometió cuando se firmó el Acuerdo con el Vaticano en enero de 1979 y que incumple cada año más.