Hasta siempre, Mercedes Barba

A veces la muerte te agarra por el cuello y te arranca de la vida sin ninguna explicación mas allá del destino. La muerte siempre es cruel, y más cuando uno había llegado a la cumbre y solo esperaba quedarse allí para disfrutar del paisaje, de tus amigos y pasear bajo las estrellas.

He tenido la suerte de compartir contigo y tu equipo algunas actividades relacionadas con el Servicio Murciano de Salud, y cuando uno llama a la puerta y solo encuentra colaboración y cooperación, es cuando aparecen aquellas personas que anteponen el interés general al partidista.

Gracias Mercedes por todo lo que has hecho por un servicio tan esencial como es la sanidad pública, pero sobre todo gracias por quitar piedras en el camino y aportar soluciones cuando llegaban los problemas.

Cualquier palabra, cualquier discurso ya no tiene ningún valor, solo el silencio y los recuerdos reconfortarán a tu gente.

Hace poco nos vimos en tu Caravaca, hablamos y charlamos de lo bien que te había sentado pasar a la situación de jubilación, pero la vida tiene también su lado oscuro.

Espero algún día encontrarme en una esquina o en una plaza donde ponga, Calle o Plaza de Mercedes Barba.