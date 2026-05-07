Algo debe cambiar en los toros

Hasta el 90% de los jóvenes rechaza hoy en día el espectáculo sangriento que ofrecen las corridas de toros. Personalmente he ido a los toros solo un par de veces, lo suficiente para percibir lo colorido del espectáculo y lo bien que sabían los pasteles de carne. Por eso precisamente (por el colorido, no por los pasteles) creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo de imaginación para adaptar la tauromaquia al valor emergente del trato humano, valga la paradoja, a los integrantes del mundo animal. Pensar que por ser animales está justificado el dolor y el sufrimiento infringido para nuestro disfrute y placer es tener menos empatía que una piedra.

Particularmente horroroso resulta el espectáculo de la suerte de varas, con ese castigo al animal que solo intenta defenderse de una acometida inesperada en la que, por definición, está en inferioridad de condiciones. Aunque también se derrama sangre, las banderillas suponen una violencia menor en comparación, y se podrían aprovechar para inocular algún compuesto químico que aplacara la —legítima— furia del animal, protegiendo de esta forma la integridad física del torero. En cuanto al sacrificio final del animal, seguro que hay un método más certero y menos cruel para asegurar una muerte sin sufrimiento. Estoy de acuerdo en que formar parte de un gran espectáculo dignifica al toro bravo y la pervivencia del espectáculo asegura la continuidad de su especie y de su raza. Todo esto por no caer en la versión adoptada por nuestros vecinos los portugueses, que asegura el mismo objetivo, pero con un espectáculo claramente aburrido.

Por supuesto que estas ideas escandalizarán a los aficionados a los toros, pero ahí están los datos y las encuestas de opinión para avisar de un final más pronto que tarde de los toros si no se adoptan medidas drásticas para humanizar el espectáculo. Sucedió con el boxeo y hasta con las carreras de coches. La sociedad progresa desde el Renacimiento en la dirección moral correcta, incorporando principios cristianos, pero yendo más allá, y el trato a los animales no va a ser una excepción. Si no queremos que los toros sean un recuerdo del pasado, habría que actuar cuanto antes.