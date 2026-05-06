La prioridad nacional cala

Vox sigue marcando la agenda política nacional, se ha empeñado en que hablemos de la Prioridad Nacional (PN) y joder, todos entramos al trapo. La PN es algo así como el txirimiri, el calabobos o el orbayo, esa lluvia fina que sin darte cuenta te cala hasta los huesos, y cuando llegas a casa eres consciente que te ha empapado hasta el cerebro.

Hay gente que empieza a ver mas inmigrantes que nunca, mujeres cubiertas hasta la cabeza parece que se han multiplicado, y hasta en los recreos algunos creen que el castellano ya no es la lengua predominante, y es que cuando el cerebro está encharcado comienza a cortocircuitarse.

Encontrar la fórmula para que la extrema derecha no marque los tiempos, se ha convertido en la clave de bóveda que todos los partidos políticos buscan como si se tratara del Santo Grial.

El PP hace tiempo que sucumbió y tiró la toalla, atando su futuro a los de Abascal, que ni imponiendo su puño de hierro en una organización casi caudillista, parece que es indestructible. La izquierda cree que con conjuros, guerras y contando el cuento de “Pedro y el lobo”, movilizará a una parte de la sociedad harta de estar harta..

Sólo hay una forma de desenmascarar a VOX, y es convertirse en sus altavoces.

Abascal y los suyos solo quieren que hablemos de Prioridad Nacional, de Inmigración, de Violencia, de Seguridad y de miedo.

Pero no quiere que se hable de la privatización de las pensiones públicas, de su negativa y votos en contra de la subida de las pensiones y del SMI, no quiere que saquemos los programas sobre privatización de la sanidad y la educación, ni tampoco quiere hablar de lo que ocurriría a nuestros agricultores si la Política Agraria Común (PAC) desapareciera.

Solo hablando de sus políticas económicas, de su nula y suicida política exterior, de lo que supondría a millones es de personas la privatización de nuestra sanidad pública y su apuesta por desmantelar la educación públicapara favorecer la privada.

Esta fórmula no es nueva, ya los griegos la utilizaron, Caballo de Troya.