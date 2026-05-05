¿Denunciar que el Mar Menor sigue en peligro es “antimurcianismo”?

Cada vez que un informe nos pone en alerta sobre la situación crítica del Mar Menor, siempre aparece el “Alcalde de Amity Island de la película Tiburón” de turno, tachando de ‘antimurcianista’ a quienes dan credibilidad a los informes técnicos que no están financiados por una de las partes interesadas.

Pero la verdad a veces es tozuda, cabezona y hasta cruel, y seguimos peleándonos entre administraciones públicas mientras los microplasticos, siguen aumentando, y la entrada de nitratos y fosfatos se ha normalizado de manera peligrosa.

Un año más, por mayo llegan las banderas azules, y otro año mas, nuestras playas que dan a la ‘laguna’ siguen desde 2017 sin verlas ondear.

Si uno califica a Cala Reona de Cala “Meona”, si uno pide explicaciones sobre donde irían a parar los millones de metros cúbicos de productos altamente tóxicos que duermen bajo las faldas de Portmán, es tachado de alarmista y antisistema.

Sería bueno que dejáramos de un lado la política de “estas conmigo o contra mi”, que cuando uno hace una crítica constructiva no puede ser enviado al rincón de pensar, que quienes no llevamos la bandera de España en la muñeca no somos menos españoles, y que cuando uno se acerca a la orilla del Mar Menor y descubre que cuando haces un pequeño agujero en la orilla y a los diez centímetros aparece cieno, no estamos echando turistas sino señalando el problema de anteponer la imagen y el maquillaje a soluciones estructurales.

Es compatible, o por lo menos debería serlo, denunciar la situación que sigue viviendo y sufriendo el Mar Menor y cantar yo soy español, español, español.

El Mar Menor no es de unos pocos, sino que forma parte del patrimonio colectivo de la sociedad murciana.