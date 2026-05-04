Servindustria, el nuevo paradigma (1)

Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial que está transformando la manufactura a través de la digitalización y la inteligencia artificial, industria 4.0, la interconexión inteligente de máquinas y procesos para la industria con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que está conllevando además de la fabricación, la instalación, mantenimiento preventivo y el correctivo.

Un informe realizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, redefine los límites de la actividad industrial española, y el concepto servindustria emerge como categoría económica propia para dar visibilidad a los servicios técnicos y de conocimiento esenciales para la competitividad del sector productivo, por ello la trascendencia del Plan Industrial de la Región al recoger expresamente esta nueva realidad en la acción Murcia Servitiza+.

Las nuevas tecnologías se están conformando en la base del desarrollo industrial, información y comunicaciones y científicas y técnicas. Hemos realizado el mapa con la aportación porcentual al VAB en las comunidades autónomas. Información y Comunicaciones en negrita en el año 2007 y en violeta en el año 2024, y las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, Administrativas y Servicios auxiliares, en verde el año 2007 y en azul el año 2024.

Al analizar la realidad del sector industrial en su aportación al total del VAB en España, en el año 2007 suponía el 17,50% y en el año 2024 es del 15,65%, situándose 5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.

La aportación de la Industria de la Región de Murcia al total del VAB en el año 2007 era del 17,10% y se encontraba por debajo de la media nacional del 17,50%, mientras que en 2024 aporta el 19,98%, muy por encima de la media nacional del 15,65%, lo que supone un salto muy importante en su peso en la estructura productiva regional, pero hemos de tener en cuenta dos aspectos fundamentales.

Al analizar por actividades el sector industrial de la Región, constatamos que el refino de petróleo supone el 29,26% del VAB industrial, mientras que a nivel nacional es del 15,41%. En la industria transformadora la alimentación supone en la Región el 28,87% del VAB industrial por encima del 21,63% de la media nacional.

La industria química aporta al total del VAB industrial de la Región el 6,81%, por debajo de la media nacional del 7,19%, y los productos metálicos con el 5,86% también por debajo de la media nacional del 7,18%. El resto de las actividades en la Región, a excepción del mueble que aporta el 3,69% del VAB industrial a la Región, triplicando la aportación en el total nacional del 1,38%, el resto de las actividades están por debajo de la media nacional.

Y que la nueva realidad que se está conformando en la interacción de la industria y los servicios avanzados, podemos constatar que la aportación al total regional del VAB de Información y Comunicación es del 1,54%, mientras que la media nacional se sitúa en el 4,05% y que las Actividades profesionales, Científicas y Técnicas, Actividades administrativas y servicios auxiliares en la Región aportan el 6,24% al total del VAB regional, y la media nacional es del 9,07%.

En cuanto a la aportación de la Región al total del VAB nacional en la Industria, hemos pasado de aportar el 2,35% en el año 2007 al 3.40% en el año 2024. Si consideramos por separado la Industria manufacturera, esta aportaba en el año 2007 el 2,35% y en 2024 aporta el 3,45,% evidenciando la fortaleza del sector industrial en la Región.

Esta fortaleza contrasta con la debilidad de la Región en dos actividades fundamentales: en Información y Comunicaciones la Región aportaba al total nacional del VAB el 1,87% en el año 2007 y en 2024 aporta solo el 1,01%, y Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares siguen aportando en 2024 al total nacional del VAB, lo mismo que en 2007, el 1,83%, por ello la importancia del Plan Industrial y la incorporación de la acción Murcia Servitiza+.

La reindustrialización de Europa, y singularmente de España, es hoy una necesidad y un claro compromiso de la Comisión Europea y la Región de Murcia, ha indicado el Presidente López Miras, no puede quedarse atrás, sino que tiene que anticiparse, por ello el Plan Industrial que nace de la profunda convicción de que la industria es una de las mejores garantías de futuro para la Región

El trabajo realizado del sector industrial ha incluido los servicios avanzados, como parte fundamental en su desarrollo en la estructura productiva regional: debilidades y amenazas, así como fortalezas y oportunidades, por lo que el Plan Industrial de la Región de Murcia, impulsado por el consejero de Industria Juan María Vázquez, integra Industria y Servicios avanzados, reafirmando la necesidad de la Consejería de Industria y Servicios, integrando en un solo departamento las competencias hoy dispersas

Un Plan que contribuirá decisivamente a mejorar la estructura productiva, y poner en valor las ventajas con que cuenta la Región, transformando debilidades en oportunidades. Los cuadros los encontrará en www.angelmartinez.es y en el próximo articulo recogeremos las líneas fundamentales del Plan por su importancia para el fortalecimiento empresarial y la transformación socioeconómica de la Región, como recogía este diario el 26 de abril al referirse a las tres claves fundamentales: Infraestructuras, Talento y Percepción.