O con los regantes en defensa del Trasvase, o con Sánchez y su objetivo de cerrarlo

Con el presidente Fernando López Miras a la cabeza, y junto al presidente de la Comunidad Valenciana Juan Francisco Pérez Llorca, volvimos a respaldar a nuestros regantes y agricultores con nuestra presencia en un acto en Pilar de la Horadada, desde donde surgió un nuevo clamor social en defensa del Trasvase Tajo-Segura. Allí reafirmamos nuestro compromiso como representantes de los ciudadanos y de la sociedad de la Región con una infraestructura que ha sido durante décadas el auténtico motor en términos de empleo, actividad económica y desarrollo en todo el Levante español.

Allí estuvimos todos… menos los que hace tiempo, por pura sumisión a las órdenes que les llegan desde la Moncloa, han renunciado a sumarse a la reivindicación unánime de toda una Región. Una vez más, el PSOE de la Región de Murcia ni estuvo ni se le esperaba, no vaya a ser que se enfadara el jefe Sánchez, que ya sabemos cómo se las gasta cuando alguien se atreve a llevarle la contraria.

La triste realidad es que, desde que el delegado de Sánchez en la Región, Francisco Lucas, y los demás diputados nacionales del PSRM traicionaron a la Región votando en contra de blindar el Trasvase, se han dedicado a crear cortinas de humo con excusas de mal pagador, como el cambio climático, o anuncios de desaladoras que son un fraude monumental.

Por mucho que desde el PSOE insistan en engañarnos, las plantas desaladoras jamás podrán sustituir el Trasvase, ni por sus propias características ni por la calidad y el precio de su agua. Los socialistas intentan confundirnos cuando, por ejemplo, aseguran que van a dotar a la desaladora de Torrevieja de mayor capacidad y que van a hacer otras nuevas. Cabe recordar que desde que se prometió la planta de Torrevieja hasta que llegaron las primeras aguas desaladas a los agricultores pasaron 13 años.

Los ciudadanos de la Región nos piden a los políticos que seamos claros y no volvamos la cara ante materias que son vitales para nuestra tierra. Es hora de pronunciarse sin ambages. Francisco Lucas y los socialistas de la Región deben decidir si están con los regantes en la defensa del Trasvase Tajo-Segura, o con el Gobierno de Pedro Sánchez, que lo condena al cierre a través de sucesivos recortes aplicados de forma sectaria y sin atender a criterios técnicos.

Por desgracia, los socialistas vuelven a poner las consignas y directrices de Pedro Sánchez por delante de los intereses de nuestra tierra, que ante la amenaza de cierre del Trasvase se juega nada más y nada menos que su presente, su futuro y su forma de ser como Región.

¿Qué obsesión por la Región de Murcia y todo el Levante español lleva al Gobierno de Sánchez a poner en peligro solo al Tajo-Segura de los 50 trasvases que hay en España? Sin duda, se trata de una combinación de sectarismo político y fanatismo ideológico de la que son víctimas los ciudadanos de la Región.

Ningún recorte puede justificarse por una supuesta falta de recursos hídricos. En España hay agua suficiente para todos. Y la prueba la tenemos en que en el primer trimestre de 2026 hemos visto cómo se tenían que abrir las compuertas de las presas y de los embalses, y cómo en tres o cuatro días se desembalsaba el agua que necesitan todo un año las comunidades de regantes. En nuestro país sobra agua, pero falta una planificación nacional, que ha de pasar necesariamente por consolidar y reforzar las infraestructuras hidráulicas ya existentes, como el Trasvase Tajo-Segura.

En el Partido Popular y el Gobierno regional sí tenemos claro que el futuro de nuestra Región no puede entenderse sin nuestro sector agrícola y su principal instrumento para seguir generando desarrollo, prosperidad y puestos de trabajo: el Trasvase Tajo-Segura. Vamos a seguir defendiéndolo con uñas y dientes, cueste lo que cueste, ante quien sea y donde sea.