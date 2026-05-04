El miedo a la pérdida del amor y su coste

Anne Deneuchatel, decoradora francesa, publicó en 2025 un libro denunciando haber sido víctima de una estafa amorosa. Había entregado 830.000 euros a tres delincuentes que simularon ser Brad Pitt y la convencieron de que el actor estaba enamorado de ella. Estos llamativos delitos son una faceta más de la criminalidad internacional y han crecido exponencialmente en los últimos años. En España una estafa similar llevó a dos mujeres en 2023 a entregar 325.000 euros a los delincuentes. Conocer su incidencia es difícil, pues muchas víctimas no denuncian por vergüenza o desesperación.

La soledad no deseada y buscar una relación romántica satisfactoria hacen caer a algunas personas en las redes de mafias especializadas. Cuando el cebo goza de fama, se pide a la víctima discreción y secreto absolutos con la excusa de que la prensa podría arruinar la relación incipiente. Ganan su confianza y afecto, además de aprovecharse de sus debilidades para sustraer todos sus ahorros. Las secuelas psicológicas son demoledoras y van de la depresión grave a la ruina o al suicidio.

Había entregado 830.000 euros a tres delincuentes que simularon ser Brad Pitt y la convencieron de que el actor estaba enamorado de ella

Uno de los aspectos más llamativos es la entrega de cantidades de dinero cada vez mayores, sin que la persona enamorada encuentre en ello un motivo para poner fin a la situación. Se debe a la llamada aversión a la pérdida. Cuesta renunciar a una ganancia grande, sea real o esperada, cuando ya se ha ‘invertido’ en ella y se cuenta con que está al alcance, o casi se ‘posee’, lo deseado. La expectativa de no obtener lo que se desea se vive como una pérdida. Todas las pérdidas y su anticipación duelen y se intentan evitar a toda costa. Se esquiva perder lo ya alcanzado o, dicho de forma más clara, no arruinar la ilusión de lograr algo muy valioso: que culmine la relación amorosa iniciada y recuperar las cantidades limitadas de dinero perdido. Para ello, se continúa haciendo lo que la persona amada solicita.

El bribón, después de haber afianzado la relación y haber prometido una ganancia, el compromiso sentimental con la víctima, avanza poco a poco pidiéndole entregas de pequeñas cantidades de dinero. Recurre a excusas creíbles, del tipo "problemas con la tarjeta de crédito bloqueada en el extranjero". La víctima accede con la impresión de que está ‘invirtiendo’, pues se la ha convencido de que al final habrá un premio mayor, el matrimonio. En ese punto piensa que está haciendo algo bueno al mostrar generosidad al ayudar a su amado en apuros y al brindar un gesto de cariño de poco valor económico.

La dificultad en abandonar una situación o marco de pérdida se observa en distintos ámbitos, sean los juegos de azar, el puesto de trabajo o una relación sentimental, casos en los que hay una enorme reticencia a renunciar cuando son desfavorables. Es propio de la conducta del jugador que no quiere retirarse con pérdidas y espera recuperarse en sucesivas tiradas con la ayuda del azar, para lo que aumenta las apuestas y asume más riesgos. No gusta nada salir perdiendo de una situación difícil y se tiende a persistir envueltos en la idea errónea de que todo cambiará a mejor.

La víctima no cuestiona la petición, porque mostrar desconfianza pondría en peligro la relación y anticipar una pérdida de esta magnitud la percibe como dolorosa. Aunque surjan dudas, el riesgo de perder le impide abandonar y le empuja a seguir. Se le piden cantidades cada vez mayores con excusas y motivos variados. Cada vez cuesta más darse cuenta del error y abandonar. Se continúa hasta que el estafador consuma el gran golpe económico y desaparece o cuando, por fin, la víctima es consciente del engaño.