La marcha de un poderoso funcionario

En todos los ayuntamiento ha habido y habrá funcionarios que han dejado huella o que han tenido una personalidad arrolladora que les ha hecho merecer consideraciones, unas veces positivas y otras trufadas de críticas. En el caso de la capital de la Región ha habido varios que han ostentado mucho poder y que su relevo se sintió complicado. Uno de ellos fue un secretario municipal, siempre pegado a un puro, que fue toda una institución en la Administración local, entre otros aspectos por sus intervenciones en los plenos.

Famosa fue su frase de "si en este municipio tiramos un dardo al plano de Murcia seguro que cae en una propiedad del salchichero de esta Región", pronunciada durante el pleno celebrado en 2021 para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ante las críticas de la oposición, integrada por unos beligerantes concejales de PSOE y de IU (grupo que desapareció con el tiempo del arco parlamentario municipal).

En alguna ocasión, estos grupos llegaron a decir que este funcionario parecía un concejal más del equipo de Gobierno local. En esa misma época hubo otro empleado público que también desató polémica pero en este caso, en el fuero interno del PP. Los populares no veían bien que un jefe de servicio que estuvo a las órdenes de los socialistas en el pasado (hace ya mucho de eso) pudiera hacer un trabajo profesional. Sin embargo, el concejal popular que le dio su apoyo nunca se arrepintió por el gran trabajo realizado por el pupilo apoyado.

Una jefatura como de la que se despide este empleado ha tenido momentos sombríos, sobre todo, en la asignación de plazas y gestión de las bolsas de empleo, con el llamamiento incluso de gente que ha sacado menos de un dos en los exámenes

Ambos funcionarios eran poderosos y con sus decisiones pudieron encaminar o torcer los designios de otros compañeros. En la actualidad, hay otro jefe de servicio que se marcha del Consistorio, que también es uno de los más poderosos en tanto que tiene bajo su batuta a cerca de 3.000 funcionarios. Se trata, ni más ni menos, que el jefe de Personal del Ayuntamiento de Murcia, que lleva en el puesto cerca de treinta años,. que se dice pronto.

Qué habrá visto ese hombre pasar por su despacho con concejales como jefes de distinta naturaleza y pelaje; qué habrá tenido que soportar durante ese tiempo en situaciones diversas y qué consecuencias habrán tenido sus actos, conscientes o inducidos, a lo largo de ese extenso periodo de jefatura. Son interrogantes que surgen, al bote pronto, cuando se piensa en un profesional que ha tenido en sus manos el poder de decidir sobre una plantilla tan numerosa similar a las grandes empresas de esta Región, que tienen miles de trabajadores con sus cuitas diarias. Prácticamente todo el mundo coincide en su humanidad y cercanía y en su falta de malicia para abordar los asuntos públicos, unas cualidades que dejan, en el sentido personal, el listón muy alto para la persona que tenga que hacerse cargo de los recursos humanos.

Una jefatura como de la que se despide también tiene momentos sombríos, sobre todo, en lo que se refiere a asignación de plazas y gestión de las bolsas de empleo con el llamamiento incluso de gente que ha sacado menos de un dos en los exámenes, un trabajo que ha sido muy criticado por los sindicatos incluso en las mesas de negociación que han mantenido con el servicio de Personal, con sospechas de arbitrariedad y falta de trasparencia. Además, está pendiente toda la modernización de la Administración local con el desarrollo de la Inteligencia Artificial, que pondrá a prueba el conjunto de la burocracia conocida hasta ahora. Por no hablar de la necesidad de habilitar puestos acordes con lo que exige la sociedad y un reciclado del funcionariado para adaptarse a nuevos procedimientos que ya se están aplicando en otros consistorios españoles.

El futuro de la Administración local en cuanto a la gestión de personal es una incógnita con la jubilación del que ha sido durante cerca de tres décadas su comandante que, pese a su marcha, tendrá que aparecer de vez en cuando por la Glorieta para explicar a sus compañeros cómo se hacen determinadas gestiones. Seguro que gozará de su marcha teniendo en cuenta las dificultades que el servicio que ha regentado ha tenido en los últimos tiempos con procesos de estabilización de interinos y con ofertas de empleo sin mucha planificación.. Y todo eso a caballo entre dos partidos: el PSOE y el PP, con sus modos y sus intereses.

No parece que el Gobierno local se haya puesto aún manos a la obra para encontrar un sustituto a este jefe . Tampoco ha desvelado si propondrá a otro funcionario de la casa con experiencia o si, por el contrario decidirá traerse a algún profesional de otro ayuntamiento (como ha hecho con la jefatura de Calidad Urbana) e incluso a alguien fuera del corralito regional.

No se sabe si la falta de nombres en la lista se debe a incompetencia por parte del concejal de turno o si el Gobierno local optará por alguien de transición para que el relevo definitivo lo busque, encuentre y nombre la corporación que salga de las elecciones municipales de 2027 (queda un año para esos comicios). Por nadie pase.

Una persona vota en las elecciones del Ayuntamiento de Murcia. / Juan Carlos Caval