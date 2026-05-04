22 millones de razones para seguir avanzando

La defensa de unas condiciones laborales dignas siempre ha sido, es, y seguirá siendo, la razón de ser de los socialistas de la Región de Murcia.

España ha superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social y la Región de Murcia ha batido su récord histórico con 717.000 ocupados en el primer trimestre de este año, según los datos de la EPA. Son cifras que, durante años, se consideraron inalcanzables y que hoy son una realidad. Ahora sabemos que no solo era posible alcanzarlas, sino superarlas y hacerlo, además, mejorando las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras.

Los derechos laborales no son casualidad. España, incluyendo, por supuesto, a la Región de Murcia, no ha llegado hasta aquí por inercia, ha llegado por voluntad política, la del Gobierno de España.

Desde 2018, el salario mínimo interprofesional ha crecido un 66% alcanzando hoy los 1.221 euros mensuales, que siguen sin declarar IRPF. Una subida histórica que ha logrado reducir la desigualdad y fortalecer el poder adquisitivo de las familias. En la Región de Murcia, donde se pagan los terceros sueldos medios más bajos de todo el país, esta medida ha mejorado notablemente la vida de 155.000 personas trabajadoras, la mayoría mujeres y jóvenes.

Pensando en esas personas, que se incorporan hoy al mercado laboral y no aceptan un futuro de precariedad como norma o en esa generación que, pese a ser la mejor formada, ha tenido que enfrentarse en el pasado a la incertidumbre, la temporalidad y los salarios insuficientes, el compromiso del PSOE es claro: que la juventud no herede un mercado laboral peor, sino mejor, garantizando empleo estable, salarios dignos y oportunidades reales de desarrollo.

La temporalidad, que históricamente ha lastrado el mercado laboral regional, se ha reducido al 16,9%, marcando su mínimo histórico en el primer trimestre de este año. Un cambio que ha venido acompañado de más y mejor empleo, gracias a la reforma laboral que dejó atrás la precariedad estructural. Aún queda camino para lograr que toda la clase trabajadora llegue a fin de mes, pero estamos en la senda correcta.

El avance no es solo económico, es social, pero solo será real si llega a toda la clase trabajadora, sin excepciones. También a quienes han venido de otros países a construir su vida en la Región de Murcia, cuya aportación es clave para nuestro crecimiento y progreso colectivo. Frente a quienes intentan dividir o excluir, lo afirmamos con claridad: no hay derechos de primera y de segunda, los derechos laborales deben ser universales y para todas las trabajadoras y los trabajadores.

Ese avance también pasa por garantizar el derecho a la vivienda, porque no hay dignidad en el trabajo sin un hogar digno. No podemos asumir, como sociedad, que pagar un techo acapare la mayor parte del salario de las clases trabajadoras o que los jóvenes no puedan tener su propio proyecto de vida.

En este sentido, avanzamos con el Plan Estatal de Vivienda 2026–2030, para reforzar la vivienda pública y frenar la especulación. Gobiernos como el de López Miras siguen sin aplicar la ley nacional, negando este derecho a la mayoría social. Tampoco ha explicado aún el Gobierno regional del PP el destino de los 240 millones de euros que ha recibido del Gobierno de España, en los últimos años, para facilitar el acceso a la vivienda y que no ha llegado a los jóvenes y a las familias de la Región de Murcia.

Hay intereses en contra del progreso, los derechos no solo se conquistan, también pueden retroceder. En nuestra Región estamos viendo cómo la ultraderecha y la ultraderecha de marca blanca, avanzan juntas en un mismo proyecto político. Un modelo que recorta servicios públicos, que apuesta por la externalización privada, que favorece la especulación y que cuestiona el valor de los derechos laborales, tratando de presentarlos como un obstáculo en lugar de como una conquista.

Los derechos laborales no son casualidad, no están garantizados para siempre y solo avanzan cuando hay voluntad política. Política y políticas que tienen una firma: la firma de la socialdemocracia. El PSRM seguirá trabajando para proteger lo conquistado y para ganar futuro. Seguirá estando, como siempre, en el lado correcto de la historia junto a la clase trabajadora de la Región de Murcia.