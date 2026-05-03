Mar, pulpo y calma: el plan que necesitas

El camino que lleva a este lugar es cualquier cosa menos espectacular. No muchos esperarían encontrar un rincón tan especial cuando, unos pocos kilómetros antes, estaban rodeados de un mar de plástico al estilo de Almería. Pero al final de ese trayecto, lo que aparece es justo eso: el mar.

Hoy os narro cómo es (para mí) uno de mis lugares favoritos de la Región de Murcia.

Camino al Mediterráneo

Este lugar pertenece a Lorca, aunque si no vives por esa zona, lo más normal es que llegues desde Mazarrón. Diría que al menos una vez al año voy a este sitio en el que siempre soy feliz. Y como muchos otros, dadas las circunstancias, te recomiendo ir antes de que llegue el verano.

En una playa principalmente de piedras se encuentra Puntas de Calnegre, un poblado pescador que es, sin lugar a dudas, de los más auténticos de la región. Seguramente al llegar pienses: «Bueno, no es tan espectacular». Pero créeme, cuando lleves allí un rato sabrás que estás en un sitio especial. Son muy pocas casas, ni siquiera hay una especial armonía entre ellas, pero las barcas de madera frente al mar y sus tres restaurantes —en los que, si te descuidas, casi te caes al agua— harán que merezca la pena el viaje en coche.

Además, hay algo que no se ve a simple vista y que suma mucho: esta zona ha logrado conservarse bastante virgen frente a otras partes del litoral murciano, en gran parte por la ausencia de grandes urbanizaciones. Ese aire sencillo, casi detenido en el tiempo, es parte de su encanto.

Porque… ¿qué se puede hacer en Puntas de Calnegre? Básicamente, ir a comer.

Aquí el rey es el pulpo

He comentado antes que es mejor ir antes del verano, no solo por la gente, sino por poder disfrutar de la experiencia completa. El motivo principal por el que muchos acuden a este rincón es para disfrutar del asado de pulpo, pero te puedo asegurar que sabe aún mejor cuando lo comes tocando la arena de la playa, cuando al acabar cada plato o dar un trago a tu cerveza o vino, lo único que ves y oyes a un lado es el mar… y al otro, gente sonriendo.

Así que será mejor que reserves y pidas la mesa más pegada al mar. No es broma: en lo que tardan en sacarte los entrantes, puedes ir a bañarte y volver, porque estás literalmente a tres metros del agua.

¿Quién no va a sonreír en este lugar? Muchos guiris ya parecen haberlo descubierto y, desde marzo, ocupan las mesas de restaurantes como Faro de Puntas o Calnegre. Con su sangría y gafas de sol, levantan la cabeza hacia el cielo sin poder evitar esbozar una sonrisa.

Pero vamos con la comida, ¿es tan especial? Aquí encontrarás varios platos conocidos de nuestra gastronomía: marineras, pulpo al horno, tigres, tomate con salazones, café asiático… Pero el asado de pulpo es algo distinto. Es típico en el municipio de Lorca, aunque quizás el lugar en el que lo comes hace que sepa aún mejor.

Este molusco aporta un sabor único a un plato que has probado mil veces con otros ingredientes, y del que yo personalmente no me canso. Y sí, las patatas saben incluso mejor. Aun así, si pillas un día de calor, siempre puedes pedir su versión más veraniega: la paella de pulpo. Es también una de las favoritas de quienes visitan la zona, aunque la hay de bogavante y una paella roja que no he visto en ningún otro lugar (aunque esto es básicamente colorante).

Un paraíso cercano

Quizás pienses que hacerte una hora desde Murcia para ir a comer es mucho (yo discrepo), pero aun así voy a añadir un plus a esta salida que hará que te parezca irresistible.

A pocos kilómetros de allí encontrarás el Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, donde se encuentran algunas de las playas y calas más bonitas de la comunidad. De hecho, es uno de los tramos de costa mejor conservados del Mediterráneo español, con kilómetros de litoral prácticamente virgen.

Puedes elegir ir antes de comer y pegarte una ruta con baño final o simplemente dar un paseo después del café para rebajar la comilona.

Aquí es cierto que a los más playeros les recomendaría ir también en verano, pues en la primera cala que encontrarás está el Chiringuito El Líos, todo un clásico de la zona para comer, pero también para el tardeo, y en el que en varias ocasiones hay música en directo.

Pero volviendo a las calas, simplemente decir que es un placer caminar por allí. Cada una está separada por acantilados y por roca oscura que le da un aspecto casi volcánico. Si buscas intimidad, solo tienes que dejar atrás las primeras playas. Además, debido a la propia geografía, el agua suele ser bastante calmada y de un azul intenso. Ya se nota la cercanía con nuestros vecinos de Almería y, aunque esto no sea el Cabo de Gata, seguro que más de uno lo prefiere.

Si solo quieres disfrutar de la playa, este también es un paraíso para la camper. Mucha gente pasa el día allí mirando al mar, con una lata, patatas fritas, berberechos y un bocadillo. Y sí, también es un plan genial.

Eso sí, recuerda que son playas naturales: aquí nadie va a recoger lo que dejes o tires. Lleva una bolsa y deja estos rincones incluso mejor de lo que estaban.

Calnegre es de esos lugares tan mágicos que hasta las tortugas marinas, como la Caretta caretta, han llegado a anidar allí en algunas ocasiones. Un paraíso, sin duda, que si eres murciano y civilizado, debes conocer.

Además, cuando te enamores de esta zona, te recomiendo volver, pero esta vez desde el municipio de Águilas, llegando así a Cabo Cope. Sin duda tienes que conocer Cala Blanca, que seguramente sea la más bonita de la región y donde decenas de golondrinas han elegido vivir.

No voy a hablar mucho de este lugar, porque creo que es mejor que lo descubras por ti mismo/a. Solo diré que he llegado a estar allí en agosto y no había nadie. Parece imposible, pero así es. Y por eso, esta vez te toca investigar, para que siga siendo así.

Llévate unas zapatillas cuando vayas y recorre la costa con tu nevera. Me lo vas a agradecer.

Y en cualquier caso, siempre puedes escribirme y te mando más información. Última recomendación: no olvides los escarpines, tus gafas y el tubo para hacer snorkel. En esta zona también hay mucha gente que acude a sacarse el curso de buceo… y cuando te metas en el agua, verás por qué.