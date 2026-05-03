Esclavos digitales y admirados en Taiwán

Panorama desalentador. Vaya semanita de juicios, de delincuentes y de caraduras. Yo no sé ustedes, pero el hecho de conectar la tele y escuchar un informativo estos días se ha convertido en una pulsión al vómito. Entre unos y otros, cada cual con su historia, cada cual con su técnica para escapar lo mejor que puedan de la que tienen encima. Y los embusteros, y los desmemoriados, y los sinvergüenzas. Y, después, los medios de comunicación con simpatías por los unos o por los otros, y los opinantes, y los tertulianos, imperturbables ante las ideas diferentes, seguros de sí mismos y dispuestos a no aceptar nada que no coincida con lo suyo. País…

La memoria, fatal. Una amiga a mí: "¿Viste a la Sáez de Santamaría? Tampoco se acordaba de nada, la pobre mujer".

Jóvenes trabajadores. El Día del Trabajo me ha recordado mi primer empleo. Estaba en el colegio, y un día unos hombres llegaron a la clase y hablaron con una de las monjas (sí, yo fui a un colegio de monjas). Eran del Sindicato de Transportes y buscaban un ‘flecha’, es decir, una especie de chico de los recados para la oficina del sindicato. La monja me llamó y me dijo que si yo querría. La cosa iba de estar todos los días de 6 a 8 en la sede sindical. Me dejarían salir antes del cole para cumplir el horario. Yo acepté, y a mis padres no les pareció mal. Así que, con 11 años, tuve mi primer trabajo por el que me pagaban 60 pesetas mensuales. ¿Qué les parece? 11 años y trabajando. ¡En un sindicato! Claro que era un sindicato ‘vertical’, y cada uno tenía su chiquillo para mandarlo a hacer cosas.

Un pueblo armado. Lo del tercer atentado contra Trump te hace pensar en qué pasa en Estados Unidos con la gente y las armas, así que busco datos sobre el tema y me encuentro lo siguiente: en ese país hay más armas autorizadas que habitantes; en 2025 hubo 14.600 muertos por armas de fuego. Además, unas 26.000 personas resultaron heridas por disparos. Hubo 406 incidentes de tiroteos masivos. Es asombroso, ¿verdad?

Es muy bueno. El muchacho ese, Rafael Jódar, juega al tenis con muchísima maña. Lo vi contra Sinner en el segundo set y ahí hay un jugador de primera fila, seguro.

Eclipse. Esta semana hemos tenido ‘el día del espejo’, que es el día en el que el Sol está en la misma posición que el día del eclipse total, el 12 de agosto. Conviene fijarse bien desde dónde vamos a ver el eclipse, que tendrá lugar entre las 19.40 y las 20.35. Hará falta un lugar alto, porque es ya bastante tarde y estará casi poniéndose.

Las noticias llegan lejos. Suelo ver vídeos de un youtuber español que los hace visitando ciudades de Asia. Lo hago porque, en general, te enseña lo que normalmente no se ve en los documentales, es decir, los barrios pobres, los ambientes marginales y algo de la cultura, costumbres y comidas de estos países. Esta semana he visto uno que ha hecho recientemente en Taiwán y pasaba algo curioso. Cuando está paseando y filmando un mercadillo en una calle de barrio, un hombre taiwanés, que está sentado en la acera, le pregunta que de dónde es, y el youtuber le responde –habla chino porque lleva años por allí – que es de España. Entonces, el taiwanés, que vive en una isla allá entre China y Japón, le dice, literalmente: "Vosotros, españoles, tenéis un par de cojones. No habéis dejado que los aviones de Trump para la guerra aterricen en vuestras bases". También elogia a Pedro Sánchez por el ‘no a la guerra’. Todo esto en Taiwán, oiga.

Frase sabia. Lo leí el otro día: "La vanidad es una forma de llegar a necio dando un rodeo".

Parece una esclava. Tengo un amigo que mantiene la siguiente relación con la IA. Le encarga un trabajo, por ejemplo, una carta de reclamación de algo. Cuando se la hace, le dice: "¡Más dura, más exigente, está muy suave!". La IA, le dice, "sí, perdona", y se la hace de nuevo con términos más expeditivos. Entonces, él le ordena: "Es muy larga, resúmela", y se lo hace. Y así hasta ciento. Cuando me lo cuenta, flipo.

Cine y serie. He visto la película Gladiator II. No le llega a la primera ni a la suela de los zapatos. Se han gastado un dineral en hacerla, pero no chuta. También he visto unos capítulos de la serie española Cochinas, que trata un tema curioso, el de las mujeres viendo porno. Siempre se ha pensado que somos los hombres los aficionados, pero aquí, en un tono de comedia, han hecho una serie es la que son las mujeres las que descubren estas películas y a las que les gustan. Está bien hecha y Malena Alterio es siempre una buena actriz. No sé si las mujeres la disfrutarán más. A mí no me gustó mucho.