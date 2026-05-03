Que no te engañen, la IA no ha venido a ayudarte, sino a joderte

Se equivoca quien piense que la Inteligencia Artificial nos va a hacer más productivos, quien vea en ella una gran revolución en el mundo del trabajo como una herramienta que te facilitará tus tareas, se equivocará. La IA ha venido a joderte y si es posible, a dejarte sin trabajo.

El otro día, por motivos laborales, me mostraron un video promocional sobre ‘La soledad no deseada’ realizado con IA.

No había actores ni actrices (salían unos diez personas mayores) ni guionistas, ni directores, ni realizadores, ni tan siquiera técnicos de luz o sonido. Todo era mentira, pero el video es difícilmente mejorable: Precio 300 euros. Tiempo de entrega: 72 horas. Y eso que no negocié.

Y así podríamos seguir poniendo ejemplos: Planes de Seguridad en una obra, Informe de una ecografía en apenas diez minutos, una planificación de un viaje ajustada al presupuesto del que uno dispone, una reclamación de una multa, un recurso de alzada ante una resolución administrativa, la preparación de una oposición, con sus temas y preguntas más habituales ofrecidas en tipo test, hasta incluso un diagnóstico ante una probable depresión y su tratamiento.

Dicen algunos, imagino que con la esperanza de jubilarse pronto, que cuando la IA llegue a sus vidas, ellos y ellas ya estarán de vuelta, pero se vuelven a equivocar. La IA ya está aquí, y muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor ya no son fruto de seres humanos de carne y hueso, sino de algoritmos y psicópatas, de multinacionales que no solo saben lo que comes, bebes, conduces, viajes o ves en la tele, es que hasta te eligen hasta las bragas y los calzoncillos, ah, y saben tu talla.

Así que amigos lectores, solo me queda que advertir de los peligros de este monstruo que entre todos hemos creado y consentido. La IA no es tu amiga, sino tu enemiga, y cuando te traicione, cuando tu jefe te diga: ‘Estás despedido’, no le eches la culpa a tu patrón, él lo único que ha hecho es comerse el pastel de chocolate y nata que le han puesto en la boca.

Muchas profesiones están ya sufriendo los efectos devastadores de este tsunami, y esto no ha hecho más que comenzar. Tenemos dos opciones, sentarnos y esperar a que nos lleve la marea, o empezar a construir diques para que no se lleve por delante todo lo que hemos construido. De nosotros depende.