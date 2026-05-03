Más eco tiene la estridencia

1.- El pasado jueves, 30 de mayo, el diputado autonómico catalán de Vox, Alberto Tarradas, se dirigió a la también diputada por ERC, Najat Driouech, en los siguientes términos: «Si decide no botar, que no bote, no la vamos a deportar por eso, por lo menos de momento». Tarradas estaba defendiendo el cántico «musulmán el que no bote» que se coreó durante el partido que enfrentaba a España con Egipto. Al ver el efecto que causaban sus palabras, trató de arreglar la cosa calificándolas de ironía. Pero el fascista que lleva dentro ya había enseñado su negra patita. Sin embargo, no es que no asuste, que no lo hace, lo peor es que ni siquiera produce un rechazo generalizado. Y ya sabemos lo que pasa con las sociedades anestesiadas. El cataclismo que está produciendo el trumpismo en el mundo en general y en su propio país, al que está haciendo retroceder décadas y facilitando el ‘sorpasso’ chino, no está provocando la respuesta generalizada esperable por parte de la sociedad. Somos ranas que no se percatan de que la temperatura del agua en la que están sumergidas se acerca peligrosamente al punto de ebullición.

2.- Asistimos a una escenificación estereofónica de la corrupción rampante en este país. En el banquillo del Supremo se sienta un exministro y antiguo número dos del PSOE con un paisaje de corruptelas chuscas con pilinguis de fondo. En la Audiencia Nacional, otro exministro acompañado por la cúpula policial y con el desfile de la plana mayor del PP, incluido el expresidente de aquel Gobierno. Quizás a alguien haya podido interesarle la coincidencia de los juicios que afectan a los dos grandes partidos porque eso facilita desplegar el infalible y cansino argumento del «y tú más». No sobraría que contemplasen la náusea y la desafección que produce el espectáculo de la corrupción en programa doble.

3.-Recuerdo que me impresionó que en los mercados de las ciudades de Estados Unidos no se pudieran ver piezas para el corte de carne o pescados enteros en los puestos. Todo está cortado y envasado. Un amigo mío sostiene que todo lo que pasa en Estados Unidos acaba sucediendo en Europa en general y en España en particular unos años después. Mercadona acaba de anunciar que en sus pescaderías solo se va a vender pescado envasado. ¿Ese es el camino que conduce al progreso? Lo que es seguro es que lo vamos a pagar más caro.

4.- ¿Está siguiendo usted lo que pasa en el CNIO? Un centro puntero en la investigación científica ha sido abandonado por sus patronos privados. La Fundación BBVA, la AECC y la Fundación CRIS Contra el Cáncer se han apeado y el Centro queda exclusivamente en manos de la Administración. Toda una serie de escándalos y corruptelas están en el origen de las deserciones. Duele especialmente que un investigador del prestigio internacional como Mariano Barbacid se haya enfangado en el cieno de las conductas poco transparentes.

5.- Después de 14 entregas, pongo fin a la serie Charlas de bar, de corte socrático y de fondo platónico. Aspiraban a ser diálogos abiertos frente a la visión cerrada y acabada que los comentaristas en la prensa solemos ofrecer. Reivindicaban el diálogo como forma socrática de buscar la verdad entre todos. La charla como ejercicio de escucha en un tiempo de monólogos en el que nadie renuncia a ‘colocar’ su visión del mundo. Pretendían reflejar la posibilidad de concordia en un tiempo de agrias disputas, sobre todo en el ámbito político. Ensayaba una forma de expresión distinta, quería hablar de lo que ya no se habla en el lenguaje político, examinar tratando de arrojar luz sobre cosas que preocupan a la gente, a la vez que huía de convertirme en un ser saprófito que vive de los detritus de la política. He ido viendo cómo las Charlas de bar tenían cada vez menos eco en las redes sociales. Triunfa la estridencia.