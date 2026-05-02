Juglares de semáforo

El Coliseum, una de las siete maravillas del mundo y el edificio más visitado de Italia, estuvo en activo durante cinco siglos. Además de peleas a muerte de luchadores, se cazaba animales salvajes traídos desde África; leones, cebras, jirafas, elefantes… eran abatidos para deleite del público asistente. Durante los quinientos años de actividad, la nómina de personas que murieron en su interior por luchas de gladiadores, ejecuciones y martirios es espeluznante: ¡400.000 personas! además de más de un millón de animales. Eso lo convierte en el edificio con más víctimas de la historia.