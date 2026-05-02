Opinión | Miradas furtivas
Juglares de semáforo
El Coliseum, una de las siete maravillas del mundo y el edificio más visitado de Italia, estuvo en activo durante cinco siglos. Además de peleas a muerte de luchadores, se cazaba animales salvajes traídos desde África; leones, cebras, jirafas, elefantes… eran abatidos para deleite del público asistente. Durante los quinientos años de actividad, la nómina de personas que murieron en su interior por luchas de gladiadores, ejecuciones y martirios es espeluznante: ¡400.000 personas! además de más de un millón de animales. Eso lo convierte en el edificio con más víctimas de la historia.
- Unos 25.000 docentes murcianos tendrán que hacer una declaración de la Renta complementaria
- Apuñalan en la cabeza a un hombre en plena calle en Santiago el Mayor en Murcia
- Muere la dramaturga murciana Rocío Bernal, entregada al 'teatro inclusivo', eterna actriz de 'Doña Inés' en el Tenorio del Romea
- El Warm Up toma las calles con Somos Murcia 2026: agenda gratuita completa del jueves al domingo
- Torre Pacheco estrena un nuevo puente de 850 metros ante el avance de las obras para llevar la Alta Velocidad hasta Cartagena
- El paraguas entra en escena este jueves en la Región con aviso amarillo por lluvias y tormentas
- ¿Qué tiendas y supermercados abren durante el puente de mayo en la Región de Murcia?
- ¿Lloverá en el Warm Up? Así será el tiempo en Murcia durante el festival