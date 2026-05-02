El instante detenido

No tengo dudas de que mi pasión por el arte nació, en mi infancia, frente a la contemplación de la obra de nuestro universal Francisco Salzillo. En diferentes lugares he reconocido que debo a las tres geniales piezas gubiadas por Salzillo, en la década de 1760, para mi pueblo natal, Lorquí, parte importante de mi persona. De niño admiraba y analizaba -casi de forma obsesiva- el dibujo, la talla y el acabado portentoso de estas esculturas. En intimidad con ellas -pues las contemplé muchas veces en soledad y cercanía- mi mente fue comprendiendo por qué determinadas obras y artistas tienen el poder de emocionar e ir más allá. Progresivamente, al ir creciendo, una pregunta surgió en mi interior y parecía no tener respuesta: ¿por qué tan geniales obras no han sido estudiadas como merecen y han escapado a la mirada de toda la crítica especializada en el gran escultor murciano? Aún hoy, cuando las tres esculturas son ampliamente celebradas y reconocidas, me sigo preguntando por el motivo de tantísimas décadas de anonimato y silencio.

Por recomendación de don Antonio Labaña se tramitó, en 1997, con el IPCE de Madrid, la restauración de la imagen de San José con el Niño. La labor -magnífica- corrió a cargo de don José Barbero. Recuerdo nítidamente cómo me dijo -con los ojos brillantes- al recoger la obra: "Esto es un diamante, un tesoro bellísimo que tenéis", tenía yo quince años. Acompañado de algunos amigos, especialmente del profesor y cronista oficial de la villa don Francisco García, diversos estudiosos fueron acercándose hasta las tallas para su análisis y catalogación. Destaca, entre todos, don José Cuesta Mañas, exdirector del Museo Salzillo, que fue el primero en publicar un estudio serio sobre los "salzillos de Lorquí" adscribiéndolos, sin reservas, a la mano del genio barroco. El gran hito llegó, finalmente, cuando la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 2012, declaró el conjunto Bien de Interés Cultural. Esto fue posible gracias al apoyo del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia que, en las figuras de los profesores don Manuel Pérez Sánchez y don Cristóbal Belda, redactaron y firmaron los informes que avalaban la petición. Fue una de las noticias más felices de la historia reciente del municipio. Se contó, evidentemente, con el fundamental apoyo del Ayuntamiento presidido, en aquel entonces, por la popular doña Dolores García.

Siempre con el apoyo de la Parroquia de Santiago Apóstol, las imágenes fueron también piezas invitadas en el museo Salzillo entre 2017 y 2019. En este último año, cuando pensábamos que el recorrido de estas bellísimas obras ya no podía dar más de sí, una luz y una inquietud surgió: llevar nuestro tesoro más allá de las fronteras regionales. Fue en la puerta del Museo del Prado, en compañía de mi mujer, donde surgió este sueño. Tres años después, y gracias al compromiso y empeño esencial del alcalde socialista don Joaquín Hernández, nos recibía en Madrid don Isaac Sastre, director general de Patrimonio y Bellas Artes en ese momento. De aquella reunión surgió, por parte del Gobierno de España, el compromiso de apoyarnos para exponer nuestro patrimonio dieciochesco en un museo estatal. Se barajaron las opciones del Museo del Prado, la Academia de San Fernando o la capilla del Palacio Real de Madrid, entre otros. Finalmente, acordamos que la mejor y más correcta opción era el Museo Nacional de Escultura, en Valladolid.

Nos reunimos en Madrid con don Alejandro Nuevo, director del Museo Nacional de Escultura. Del contacto surgió el compromiso firme de llevar las piezas de Lorquí al "corazón nacional de nuestra escultura" para su exposición. Unos meses después, recibíamos en Lorquí su visita in situ al templo en la que se fueron concretando conceptos de la exposición y detalles de la misma. También comenzó ahí, por parte de Museo de Valladolid, un acercamiento con el Museo Salzillo y con el Museo de la Catedral para sopesar la posibilidad de que otras obras del maestro se sumaran a la iniciativa. Progresivamente, el proyecto fue hermosamente creciendo hasta convertirse en el hito histórico de realizar una exposición monográfica de Salzillo en el Museo Nacional de Escultura. Asumió el comisariado don Miguel Ángel Marcos, gran experto, con el que hemos colaborado, estrechamente, todas las instituciones murcianas implicadas.

El próximo cuatro de mayo se inaugura, en Valladolid, la muestra más importante sobre Salzillo realizada fuera de nuestras fronteras regionales con el título de: Salzillo. El instante detenido. Un acontecimiento justo, histórico y que será un antes y después dentro del ámbito salzillesco. Mientras escribo estas líneas y veo el camino recorrido, no puedo sino pensar que esta exposición -sin saberlo- fue gestándose, muchos años atrás, en los ojos asombrados de aquel niño que miraba, con ternura y lágrimas, los salzillos de su pueblo.