El huevo de la serpiente

En la imagen, una bailarina interpreta una variación clásica en el Central Park de Nueva York. Fotografía de la autora. / L.O.

Rezar con el cuerpo

El movimiento siempre persigue un objetivo. Andamos para llegar a algún lugar, nos ejercitamos con las pesas para ganar músculo, movemos los dedos para sacar música de un instrumento... Incluso cuando bailamos para expresar sentimientos, antes debemos dominar la técnica que rige cada paso. Nuestro cuerpo es una máquina que disciplinamos para obtener resultados.

Pero hay un tipo de movimiento que no persigue nada, puesto que su práctica es en sí misma el objetivo. Me refiero al yoga. Reconozco que solo llevo unas semanas iniciándome en los asanas, el pranayama, los chakras, el kundalini y esas cosas. Por cierto, mi admiración hacia el escritor Emmanuel Carrère, que presume en su libro ‘Yoga’ de ser capaz de pasarse ocho horas sin mover un músculo en su zafu. Yo soy torpe y nerviosa, pero reconozco que hay un placer inmenso en el arte de meditar y desperezarse sin complejos o, como lo llama mi compañero, "rezar con el cuerpo".

Sábado 25 en abril, crisis mil

El precio del barril de Brent alcanza su máximo desde el inicio de la guerra con Irán y se dispara a 126 dólares. El euríbor se tiñe de rojo y las hipotecan variables en España cierran abril con un ascenso del 2,7%, lo que supone una subida media de 1.150 euros más al año.E l conflicto en Oriente Medio impacta en nuestra cesta de la compra y el IPC de frutas y verduras escala este mes al 3,2%. Se publica el primer gran informe nacional sobre la IA y el empleo, que vaticina la destrucción de 2,3 millones de puestos de trabajos en España en los próximos diez años.

Domingo 26, actividad financiera

Estos titulares tan halagüeños perjudican la salud no tanto por su impacto directo en nuestro bolsillo, sino por su acumulación en el tiempo. Encadenamos crisis a un ritmo de infarto y sufrimos lo que ya se conoce como ‘ansiedad financiera’, el efecto secundario de años de inflación acumulada y sobresaltos geopolíticos. El des-orden mundial se impone y nuestra confianza en el sistema se desploma.

Lunes 27, traslúcido

Cuando las sociedades pierden su sentido y su dignidad material comienzan a aparecer monstruos disfrazados de mesías que prometen orden y prosperidad. La película de Ingmar Bergman El huevo de la serpiente, ambientada en el Berlín de los años 20 —en plena hiperinflación de la República de Weimar—, narra cómo se incuba el fascismo antes de hacerse visible. Bergman se sirve de la metáfora del huevo de una serpiente —que, mirado a contraluz, permite distinguir la forma del reptil antes de que rompa el cascarón— para mostrar cómo el embrión del totalitarismo va tomando forma lentamente ante nuestros ojos, alimentado por la deshumanización, la miseria económica, el resentimiento colectivo, el odio al diferente y la necesidad desesperada de obedecer a quien promete mano dura.

Martes 28, toc toc

Si la actualidad no deja clara nuestra deriva histórica, acaba de publicarse el nuevo Mein Kampf en la red social X. Se trata del Manifiesto de Palantir, la empresa que suministra la infraestructura de datos a la inteligencia de EE UU y beneficiaria de novecientos millones de dólares en contratos federales de seguridad e inmigración, desde el inicio de la era Trump en 2025.

El Manifiesto de Palantir para la dominación consta de veintidós puntos que cuestionan la civilización occidental en un texto con tintes xenófobos y ultranacionalistas, que defiende el ‘poder duro’, el servicio militar obligatorio, la privatización del Estado y la remilitarización de Alemania y Japón, las dos potencias derrotadas en 1945. «Si el mal pudiera tuitear, ¡esto sería lo que publicaría!», ha escrito Yanis Varoufakis. El tecnofascismo llama a nuestra puerta.

Miércoles 29, el elegido

Se dice que Palantir ha colocado en la cúpula de Washington al que será el próximo presidente de EE UU: J.D. Vance, el hombre al que los servicios secretos salvaron antes que a Trump en el tiroteo del Hilton.

Jueves 30, vocabulario 1

FOMO: una de las palabras más usadas por la generación Z. Hace referencia a la ansiedad por perderse acontecimientos o eventos. Procede del inglés ‘fear of missing out’. Empleada en una frase: "Las entradas de Rosalía están ‘sold out’. Me está dando FOMO, bro. Literal".

Viernes 1, vocabulario 2

JOMO: es el antónimo de FOMO, es decir, la alegría que sentimos al cancelar planes y quedarnos en casa en pijama. Para el filósofo Valls Boix, el JOMO (‘joy of missing out’) aboga por el descanso y el tiempo muerto como formas de resistencia frente a la maquinaria laboral y de consumo. Un buen concepto para reivindicar hoy, Día de los Trabajadores.