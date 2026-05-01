La Región necesita más “Thalasia's y más Archena's”.

La luz entra por las ventanas del Balneario de Archena. / L.O.

El Hotel Thalasia y el Balneario de Archena están haciendo mas por dar a conocer el sector turístico regional fuera de nuestras fronteras, mas que todos los Directores y Directoras de Turismo que ha tenido esta Comunidad Autónoma.

Seguimos siendo la hermana pequeña del turismo de sol y playa, recordemos que sólo Benidorm tiene mas del doble de plazas hoteleras que toda la región, por no hablar de la residual y marginal oferta de turismo de interior, donde por ejemplo el municipio de Albarracín (Teruel) con poco mas de mil habitantes, tiene cinco veces mas plazas hoteleras que todo el noroeste y el altiplano juntos, y cuya población supera los ciento cincuenta mil habitantes.

Seguir sustentando nuestro crecimiento turístico en nuestras fiestas y un par de festivales de música no es suficiente.

Así que sería todo un detalle que nuestra exigua política turística estuviera asesorada y cogobernada por quienes conocen mejor que nadie nuestras fortalezas y debilidades, y que las ocurrencias dieran paso a los profesionales.

Decía Machado “Caminante no hay camino, el camino se hace al andar” y parece que por fin, eso sí, con varias décadas de retraso, el sector turístico ha iniciado una nueva senda de la mano de los profesionales, la administración, tanto la regional como la local, solo tienen que empujar, no dirigir, apoyar, no protagonizar, solo así, dejaremos de ser el hermano pequeño del sector, o al menos podremos alcanzar la mayoría de edad., que no es poco.

Estos días atrás, he conocido que un instituto organizó una visita a un conocido yacimiento argárico, el número de alumnos a los que se les hizo el ofrecimiento era de unos 125, el precio por enseñar nuestro patrimonio a las próximas generaciones echó para atrás a casi dos tercios.

Si no fomentamos y enseñamos nuestros grandes recursos a nuestra propia sociedad, si la Consejería de Educación sigue actuando como si el futuro turístico regional no fuera con ellos, de nada servirá que haya mas Thalasia’s y mas Archena’s.

Mientras hacemos “estelas en la mar” solo toca dar las gracias a todos los profesionales del sector que intentan no ahogarse en un mundo cada vez mas complejo y difícil.

Uno de los mayores expertos regionales en este sector me insiste una y otra vez “Miguel, está todo inventado, solo tenemos que copiar y pegar” .

Pues a veces ni eso sabemos hacer.